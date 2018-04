Interview de Pone - Festival Musilac 2017

Musilac ? Il y a plein de gens que je connais, l’endroit est super beau, je suis vraiment content d’être là. Je reste jusqu’à demain. Justice joue juste après, Olivia Ruiz aussi et je connais plein de régisseurs qui sont ici ! C’est parfait ! J’étais déjà venu une fois à Musilac, en 2009, avec Gossip.



Tu as collaboré avec de nombreux groupes de rap français. Qu’est-ce que ça t’a apporté ?

J’ai vécu plein de grands moments, mais quand on me pose ce type de question je vais au dernier truc en date, le concert avec Swingle. Et oui, je serai à l’Olympia avec les Swingle, évidemment. De toute façon je serai sur toute la tournée qu’on va faire.



Tu enchaînes les festivals cette année !

J’en fais pas mal, oui. Comme avec le groupe Infame . J’ai fait des trucs à moi, à eux, c’est cool.



Tu abandonnes le hip hop ?

Quand je faisais des trucs avec Birdy Nam Nam on était quatre. Il y avait plusieurs influences ; ça pouvait sonner électro ou hip hop au début. Mais je n’ai pas vraiment pris un virage. En 2016, j’ai sorti mon premier album avec ce que j’avais vraiment envie de faire. Il sonne assez hip hop par moments. On me demandait toujours pourquoi je ne fais plus d’électro et maintenant que je ne fais plus d’électro, on me demande pourquoi je ne fais plus de rap. C’est marrant. En faisant mon album j’avais aussi l’idée de le défendre sur scène, ce que je fais ce soir. Avec des rappeurs, ça n’aurait pas été la même chose.



Tu ne veux plus te retrouver dans une seule catégorie, tu as envie de faire ton chemin à toi.

Je vais avoir quarante ans, et puis j’étais dans un groupe que j’ai quitté. Il fallait rebondir et j’aime bien les projets, être toujours dans une dynamique qui me permet d’avancer seul et en même temps avec d’autres. Pendant que je faisais mon album j’étais en tournée avec Orelsan, je suis en tournée avec NTM l’année prochaine. En quittant Birdy Nam Nam je me suis retrouvé seul mais je faisais aussi beaucoup de prod, tout a demandé beaucoup de travail mais il est clair que je vais refaire un disque très rapidement.



Si tu pouvais être quelqu’un d’autre le temps d’une journée, tu choisirais qui ?Etre une meuf pour comprendre les discussions des meufs entre elles. C’est mon rêve. (rires)