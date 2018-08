Eric Prowalski, un mix de passion, d’exigence, de recherche.

Ça réveille plein de choses.

Enormément. La cuisine est un lien incroyable. J’ai quarante ans et encore toute l’énergie nécessaire. C’est la 3°fois que je passe le concours mais ce n’est pas une fin en soi. Ce serait un peu comme avoir une bonne note à l’école mais ça ne remettra pas en cause ce que j’ai été, ce que je suis, ce que je vais faire.



Ces quinze jours demandent une organisation particulière ?

Je prends du recul, je me suis mis à la méditation depuis un an. C’est un travail de longue haleine qui demande de la stabilité dans la vie professionnelle mais aussi personnelle, familiale. Si j’ai tout ça, il n’y a pas de raison que je ne fasse pas quelque chose dont je sois fier. Il y a huit ans, je n’étais pas passé mais j’étais très fier de ce que j’avais fait. Je savais que j’aurais une très bonne note. Les chefs qui notaient ce jour-là ont vu que j’étais un bon ouvrier : c’était une reconnaissance. Il m’a simplement manqué un truc…que j’ai digéré et qui m’a permis d’avancer.



Pendant ces quinze jours, vous allez chercher des conseils ?

Seul, je n’arriverais pas à grand chose. Il y a les coups de téléphone.



A Philippe Etchebest, par exemple ?

Oui, mais ces grands chefs ont parfois plusieurs poulains et un devoir de réserve dans la mesure où ils peuvent avoir contribué à l’élaboration du sujet ou bien faire partie du jury.

Il y a aussi eu la disparition de Paul Bocuse et de Joël Robuchon et j’ai entendu parler d’une promotion Bocuse/ Robuchon cette année. La barre sera encore plus haute avec peu d’élus pour avoir la crème de la crème !



On évoque le concours plus particulièrement en cuisine, mais il existe dans d’autres domaines.

Dans tous les secteurs de l’artisanat. On parle peut-être plus de la cuisine parce qu’elle est au centre du bien-être, de la santé…et puis il y a l’effet télé avec les concours qui fait que la cuisine se démocratise et que l’on monte progressivement en gamme.



Et pendant ces quinze jours, vous changez de caractère, vous restez zen ?

D’après vous ? Il y a la pression liée au temps imparti, au résultat.



Aux Trésoms, plus personne ne vous parle ?

Avec l’accord de Madame et Monsieur Droux, les propriétaires de l’établissement, je vais m’organiser différemment, prendre du recul, me préparer dans les meilleures conditions : des entraînements la nuit, je croiserai mes équipes quand j’irai me coucher et qu’elles arriveront ; je reviendrai juste pour le service. J’ai prévu de prendre à mes côtés un commis et un apprenti et de les faire tourner, comme Philippe Etchebest avait fait avec moi. Il me faut des aides motivés.



Vous parliez aussi de méditation, de préparation mentale. Stéphane Tourreau, le vice champion du monde de plongée en apnée travaille avec les Trésoms.

Justement, son aide est très bénéfique, extraordinaire. Elle me permet de me remémorer tout ce que j’ai vécu comme sportif lorsque j’étais jeune et que j’ai participé aux championnats de France de judo. Des choses naturelles que j’avais oubliées et qui reviennent de manière beaucoup plus poussée, en conscience. Stéphane est très bien entouré et me fait partager l’expérience de ses coaches en matière d’intellect, de prise de conscience. On travaille sur la respiration, sur la méditation, ce qui me permet d’avoir une approche particulière sur la vie en général, les enfants, mes collaborateurs…On va plonger en apnée fin août. Loïc, le préparateur mental de Stéphane s’occupe d’athlètes olympiques et j’ai la chance de le rencontrer régulièrement. Il me semble que l’une de mes forces est ma facilité à me remettre en question.



Je repars en ce moment d’une page blanche pour élaborer mon ADN culinaire.