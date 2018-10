Entretien avec Viktor Vincent bientôt en conférence/spectacle à Annecy

Le côté spectacle nécessite aussi une façon d’être, vous créez un personnage.

Sur scène tout est important, la mise en scène, le costume, les lumières.



Avec des qualités d’acteur.

Bien sûr, et l’histoire qu’on raconte. Le mentalisme n’est qu’un outil qui permet d’apporter une dimension supplémentaire à l’histoire qu’on raconte.



Si tout le monde devenait mentaliste, ça donnerait quel type de société ?

Mais tout le monde est naturellement un peu mentaliste. La personne qui frappe à votre porte pour vous vendre des encyclopédies dont vous n’avez pas besoin, celle qui arrive à vous convaincre d’idées auxquelles vous n’adhériez pas du tout la minute précédente. Nous sommes tous mentalisés et mentalistes.



Les exemples que vous citez relèvent plutôt de la manipulation qui peut s’avérer négative. Ce que vous faites sur scène, ce que vous présentez dans vos conférences est clairement positif.

Oui, dans la mesure où tout part de l’écoute de l’autre. J’ai l’habitude de dire qu’un mentaliste est quelqu’un qui écoute l’autre, même lorsqu’il ne parle pas. Ecouter les désirs des gens et laisser la place à ce qu’ils sont. J’essaye de mettre l’humain au milieu de mes spectacles et d’en faire le lien.



Avec vos conférences, qu’apportez-vous à l’esprit d’entreprise ?

Je parle de la cohésion, de la synergie nécessaires aux entreprises. Entreprendre, c’est être seul au départ et ensuite d’autres personnes vous rejoignent. Pour travailler en équipe il faut écouter ce que l’autre a à dire, son point de vue, il faut se comprendre. L’écoute est ce dont je parle mais aussi ce que je mets en pratique dans mes spectacles ; et puis je suis aussi un entrepreneur. Je parle de l’écoute, de l’esprit d’équipe par le prisme du spectacle comme d’autres peuvent le faire par le biais du sport, d’acting…



La maîtrise de ces techniques demande quelles qualités personnelles ?

Ce n’est pas un don. Il y faut des dispositions mais surtout du travail, comme pour apprendre le piano. J’apprends et j’apprends aux autres, aussi. La passion permet de travailler. Je n’ai aucun don surnaturel, malheureusement (rires).



N’avez-vous pas l’impression qu’à une autre époque on aurait pu vous considérer comme un sorcier ?

A une autre époque, j’aurais présenté les choses différemment !(rires).