Entretien avec Olivier Colloc, président du Réseau GREEN

Le réseau GREEN 74 permet à tous ses membres de mettre en œuvre et d’échanger des pratiques positives. Il est intéressant de noter que vous utilisez le terme « s’amuser ».

GREEN n’est pas un réseau fermé, il doit accueillir les dirigeants d’entreprises, leurs collaborateurs, les familles de ceux-ci, les voisins, tous les gens qui partagent des communs.

Le réseau doit permettre aux gens qui s’engagent de s’amuser. L’écologie punitive ne doit être que le dernier recours. Nous souhaitons créer du lien entre les gens. Le réseau a permis à des entreprises qui ne se connaissaient pas, ATMB qui n’a rien à voir avec Décathlon ou Rossignol, ni avec des décolleteurs ou des gens qui travaillent le bois ou bien le boucher du coin de se retrouver sur ces communs.

Chacun agit à sa mesure, quand il en a le temps. Nos 4 axes permettent de mettre en relation tous ceux qui souhaitent participer. Tout le monde est bienvenu.

Ce mode de fonctionnement ne présente pas que des avantages. Certains sont déjà engagés dans des actions et donc plus lents à démarrer sur d’autres questions. Nous sommes tous bénévoles. C’est pour cette raison que la démarche doit être sympa, ludique...



Vous contribuez à redéfinir la notion d’entreprise. Souvent, on oublie la vie des gens qui y participent, les liens avec l’environnement humain, social, naturel…

L’entreprise est un lieu de vie, un lieu où on crée, on produit, on fait commerce. Faire commerce signifie « se mettre en relation avec ».

À plusieurs cerveaux, on est plus intelligents, surtout quand on a des angles de vue différents comme quand on imagine ensemble une solution concrète sur un thème donné avec quelqu’un qui travaille à l’entretien des routes, un autre qui travaille en poste de nuit dans le décolletage et un autre dans le commerce. Il est particulièrement intéressant de travailler sur un sujet commun à partir de prismes différents.



Comme votre démarche repose sur le bénévolat, sur la bonne volonté de chacun et non sur des contraintes, elle invite sans doute à une vraie discussion entre les uns et les autres.

Elle crée des liens entre des secteurs qui ne se parlaient pas, qui étaient en silos. La crise de 2008 avait créé des réseaux par secteurs d’activités, comme Mont Blanc Industrie, des pôles de compétitivité. GREEN est désectorisé. Une association qui aurait des employés, une mairie, une école peuvent participer à GREEN dans la mesure où ils partagent des communs avec le réseau. Nous sommes une communauté de partage. Nous souscrivons à une plateforme de covoiturage, à une autre d’économie circulaire, nous avons constitué un groupement d’achat de vélos, voilà pour le concret. Le principal bénéfice cependant est l’échange de bonnes pratiques et l’émulation que cela génère.



Le chemin qu’on fait ensemble.

Que chacun repique, transpose à l’image d’un jardinier qui repique des plants dans son jardin : ça prend ou non, mais il essaye pour trouver la méthode qui correspond à son contexte et à ses enjeux.



Chacun garde sa liberté d’action.

En participant à un effet de groupe. Par exemple ce matin je viens de faire mon miel, ou plutôt “notre” miel car c’est dans le cadre d’un rucher collectif d’entreprise. Il y a un an et demi, j’avais peur des abeilles et je n’aurais pas imaginé ce moment partagé avec des membres de mon entreprise. On apprend beaucoup en s’amusant à plusieurs, dehors, on pousse ses limites...