Durable ? Vous avez dit durable ?

4.La biodiversité



La région est un carrefour géo-bioclimatique qui recèle une très grande variété. Il convient de favoriser la diversité des espèces, de mettre en valeur les « pépites naturelles », de soutenir l’innovation en intégrant les enjeux économiques et la connaissance, ainsi que la biodiversité quotidienne et urbaine, de développer un plan polinisateurs et de récupération des espaces naturels.L’adaptation aux changements climatiques Elle passe par la prise en compte des risques naturels en développant l’anticipation, par la préservation des ressources et de leur potentialité, ressources dont l’eau fait partie.5.L’adaptation aux changements climatiques.Elle passe par la prise en compte des risques naturels en développant l’anticipation, par la préservation des ressources et de leur potentialité, ressources dont l’eau fait partie.La région va consacrer plus de 200Meuros, essentiellement en investissements, pour ce plan développement sur les trois prochaines années.Eric Fournier parle d’organiser la cohérence en matière de développement durable.Précisons que la région met en place les moyens, les structures, des incitations mais que le changement de comportement est l’affaire de chacun et que l’enseignement doit y jouer un rôle importantNous sommes accoutumés aux objets jetables, au zapping émotionnel, au savoir sans suite (cf la manière d’enseigner et d’évaluer). Il faut donc former les nouvelles générations pas seulement au tri et à la valorisation des déchets mais aussi à la valorisation des idées et du savoir sur le long terme. Le développement durable est aussi celui de l’individu qui doit participer de la cohérence évoquée par Eric Fournier.On présente souvent le territoire savoyard comme un « magnifique terrain de jeu » ; pourquoi pas un terrain de vie exemplaire ?