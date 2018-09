"Double Mixte" continue la partie et entame un nouveau jeu

double-mixte.com

Quandbat, avec sa tribu dont Marc Amerigo fait partie, un record du monde de vitesse sur neige à vélo, il ne fait qu’un avec son vélo. Il est le vélo et non un pilote posé sur la machine.Pour illustrer et appliquer la philosophie de Marc Amerigo, il faut savoir se remettre en question (se transformer en vélo), changer d’angle, s’adapter, se connecter différemment, être adepte du paradoxe et considérer qu’en allant découvrir la lune c’est la Terre qu’on a découverte, vue autrement ; être adepte de la synesthésie, des mélanges de sensations et d’émotions qui naissent, par exemple, de l’écoute de Baudelaire à la barre d’un bateau qui affrontant une mer agitée.La maîtrise technique permet avant tout une dynamique dans laquelle se projeter, avancer. Il est pour cela indispensable d’être à l’écoute de tous les signes, même et surtout les plus petits.Alors peut naître l’aventure puisqu’il est impossible de maîtriser tous les paramètres.Il y a peu, Move-On vous parlait de, des marges. Ce que nous rappelle Marc Amerigo, nous le retrouvons chez les vrais écrivains, chez les artistes qui vous disent qu’il faut descendre en soi pour trouver au plus profond et au plus vrai ce qui nous relie aux autres. À la « tribu humaine ».Le contraire des « expériences de vie » dont on nous rebat les oreilles.Ce fut une bien belle soirée. Vive l’aventure !