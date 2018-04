Double Mixte, un nom judicieux à plus d'un titre !

Polo, présente-nous Double Mixte.

Double Mixte est une passerelle innovante entre le monde du sport et celui de l’entreprise. Sa vocation est de rapprocher ces deux mondes qui ne se côtoient pas suffisamment. Les sportifs de haut niveau vivent parfois des reconversions difficiles dans un environnement dont ils ne maîtrisent pas les codes alors que les entreprises se privent d’une véritable expertise managériale d’une part, et passent, d’autre part, à côté de véritables talents. Les sportifs ont des compétences- qu’ils ignorent parfois- et un mental hors norme.



Notre travail est essentiellement de coaching, de suivi et d’accompagnement pour révéler ce potentiel énorme des athlètes.



A cet échange de compétences doit s’ajouter une dimension très humaine ?

Nous sommes trois associés, Adeline Périssin, ancienne directrice de la stratégie du groupe Somfy, Jean-Philippe Demaël est l’ancien Président du Directoire de Somfy. Jean-Philippe a été président du football club de Gueugnon, il est vice-président du club féminin de volley Paris-Saint Cloud. Ce que nous mettons en place sur Annecy avec Double Mixte, il l’a déjà expérimenté avec les joueuses de volley et ça fonctionne très bien. Adeline et Jean-Philippe m’ont contacté il y a un an pour relever le défi ; je n’ai pas pu résister ! Et me voilà embarqué dans l’histoire.



Pourquoi ont-ils pensé à toi ?

Pour mon sourire ! (rires). Ils ont vu des conférences que j’avais données, ils ont remarqué que j’allais dans le sens de la cause qu’ils défendent et qu’il y avait du potentiel pour travailler ensemble.



Quand tu as mis fin à ta carrière de sportif, tu t’es débrouillé comment ?

J’avais un projet. J’ai été chargé de communication pour la SNCF pendant six ans. En 2014 j’ai commencé à mettre en place des séjours de free raid dans les Pyrénées. J’adore ça. En parallèle j’ai commencé à fairedes conférences et des team meeting. Le développement personnel est un sujet qui me passionne, comme me passionne la montagne.

Je m’éclatais mais je me suis rendu compte qu’il me fallait relever d’autres défis, à la fois pour gagner ma vie et pour continuer d’avancer. J’ai donc vu en Adeline et Jean-Philippe de super mentors et l’opportunité de travailler ma posture de coach en la mettant au profit des athlètes.



Double Mixte n’intervient pas uniquement en fin de carrière sportive des athlètes ?

Exactement. Beaucoup de sportifs font la girouette (moi y compris). Ils peuvent se perdre dans leurs objectifs. Nous sommes là pour leur faire travailler la vision de ce qu’ils ont envie de devenir comme personnes dix ans plus tard, ce qui leur donne un fil conducteur. Quand on le tient, on peut faire des zigzags sans se perdre, en restant très lucide sur ses priorités.



Ce qu’apporte maintenant Double Mixte, tu aurais aimé en bénéficier quand tu étais athlète au plus haut niveau ?

Ça m’aurait beaucoup aidé de travailler cette vision le plus tôt possible. J’aimerais donner quelques exemples de ce que nous réalisons. Jean-Philippe accompagne Gaëlle Edon qui pratique le tir en handisport. La démarche consiste à aider les entreprises à mettre en place un accueil pour les handicapés. C’est une cause qui bénéficie à tous. Christophe Lemaître est venu en stage chez nous, sans aller plus loin pour l’instant. Numa Besson, qui joue aux Pionniers de Chamonix nous a rejoints. Marie Dorin va développer son projet de développement durable et d’hôtellerie dans le Vercors. Greenweez accompagne Gauthier de Tessières.



Nous suivons une quarantaine de sportifs actuellement et les choses se développent tout naturellement par le bouche à oreille.



[Mirabelle Thovex, Marie Marchand Arvier sont dans l’aventure, ainsi que Marie Dorin et Stéphane Tourreau que Move-On a déjà rencontrés.]