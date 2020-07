Carton plein pour Super Superchaud !

Le public était particulièrement curieux et à l'écoute pour suivre la conférence et les ateliers de sensibilisation proposés.

Près de 50 personnes ont assisté à la conférence entre 2 concerts.

Les ateliers de sensibilisation ont également fait le plein autour de la sérigraphie végétale et de la découverte de la vie mouvementée d'une grenouille.

Le tournoi de molkky et le marché de créatrices ont complété ce programme dense.