Au Grand Annecy les grands remèdes

Rencontre à la CleanTechWeek avec Eric Pelaprat qui présente le Kitetender



La société Beyond the sea travaille sur la traction de bateaux par kite, par cerf- volant si l’on veut mais ceci renvoie à un jeu d’enfant alors que nous passons à une dimension nettement plus conséquente qui nous permet d’aller du plus petit bateau comme celui que vous voyez ici et qui utilise des ailes de kite surf jusqu’à des bateaux beaucoup plus gros, avec l’objectif de porte containers qui exigent des kite de 3200 mètres carrés alors qu’on en est à 50 mètres carrés pour l’instant.



Il reste de quoi innover, découvrir, mettre au point…

Les principes sont connus : plus le vent est fort, plus le bateau est allégé, plus il va vite, plus il est confortable.



Finalement l’innovation consiste parfois en un retour vers le passé, vers des choses traditionnelles, comme la voile, avec les technologies les plus modernes.

Le cerf- volant est millénaire mais les nouveaux matériaux utilisables pour le tissu, pour les cordes permettent d’améliorer les techniques. Je rappelle que Samuel Cody a traversé la Manche en 1903 dans un canot tiré par un cerf-volant. On est en maintenant à quelque chose de plus moderne, bien sûr, mais aussi beaucoup plus simple d’utilisation. C’est la définition de la modernité, plus simple, plus performant… On peut faire très compliqué, on travaille sur des pilotes automatiques, avec les accéléromètres, les gyroscopes… Qu’on a déjà dans nos montres et qu’on peut placer dans les kite.

L’ingéniérie de la simplicité est paradoxalement longue à mettre au point : le produit est fini quand il n’y a plus rien à enlever.