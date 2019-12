WEDEN, le paradis du bois à portée de main…

La démarche de Weden est à la fois novatrice, écologique, intelligente au sens où elle crée naturellement des liens, vertueuse, ingénieuse et esthétique.

L’ambition raisonnée et raisonnable de Cyril et d’Arthur permet de créer toutes sortes d’objets en bois susceptibles de faire partie de notre univers quotidien et ainsi de remplacer le plastique dans de nombreux domaines.



Avec WEDEN vous comptez nous envoyer au paradis ?

C’est exactement ça ! Wood et Eden c’est le paradis du bois, et aussi une fleur dont on retrouve le bleu sur notre logo.



Vous rattrapez un mauvais départ au paradis parce que le premier arbre qui y est évoqué est le pommier, et on connaît la suite. Vous placez la barre très haut avec cette évocation du paradis.

On veut justement amener le bois dans un nouvel univers, repousser les limites de son usage grâce notamment à de nouvelles technologies que nous avons développées.