Véronique et Pascal Droux fêtaient leurs vingt ans… aux Trésoms.

Elus et medias entouraient pour l’occasion Véronique et Pascal qui évoquaient leur quête simplement, avec sincérité, non pas pour se mettre en avant, mais parce qu’ils sont le cœur de cette aventure.

Pascal souligne la nécessité de faire adhérer les gens qui voyagent à une histoire à cause de la multitude des propositions touristiques actuelles. Pour les Trésoms, l’histoire est là, offerte par le lac, par les montagnes, par un environnement exceptionnel.



Quand d’autres établissements affichent leur exubérance, les Trésoms offrent un luxe discret qui permet de s’ouvrir à la nature et au calme. Ce qu’était venue chercher l’équipe de football d’Islande en 2016. « Luxe, calme »… et peut-être volupté ?



Véronique Droux précise que la direction des Trésoms s’est toujours inscrite dans une direction environnementale et sociétale, c’est vraisemblablement ce qui a permis au couple de reprendre cet établissement alors en perdition il y a tout juste vingt ans alors que sa proposition ne constituait pas l’offre la mieux-disante mais la plus cohérente et la plus respectueuse en terme d’environnement et d’emplois.



L’esprit des Trésoms ? Une fête destinée au personnel, aux employés, aux collaborateurs qui ont partagé au fil de ces vingt années cet esprit et ce travail d’équipe et « qui ont contribué au succès de l’entreprise. »



Et Véronique Droux d’évoquer les problèmes de recrutement que la profession connaît, comme d’autres filières. Elle souligne cependant, quand d’autres reviennent à la fameuse « valeur travail », la nécessité d’inventer d’autres modèles de management plus attentifs aux attentes des collaborateurs, à l’évolution des métiers, aux jeunes qui débutent et qu’il ne faut pas contraindre à s’intégrer dans les modèles actuels sous peine de rupture générationnelle. « Il faut les regarder mieux, les regarder plus pour leur proposer un modèle qui corresponde davantage à leurs aspirations ». Il faut savoir garder les talents !dit Véronique en faisant le bilan de ces vingt années qui les ont enrichis d’une incomparable expérience en les rajeunissant puisque le couple fête ses vingt ans aux Trésoms.