Un soupçon de Marc Veyrat, un doigt de Guide Michelin....

« Nul vainqueur ne croit au hasard » a pu écrire Nietzsche.

Si vous vous penchez sur la docimologie, vous apprendrez que les professeurs croyants ont plus de mal que les autres à attribuer un 20/20 à une copie parce que la perfection ne relève que de Dieu. D’autres n’utiliseront jamais telle ou telle note liée inconsciemment à un événement personnel… On a pu citer il y a une trentaine d’années cette copie de mathématiques du baccalauréat notée entre 4 et 16 ou 18/20 par des dizaines d’examinateurs. Les exemples de totale subjectivité sont légion malgré les méthodes, grilles d’évaluation et tutti quanti, le plus drôle étant de relever la part d’approximation qui préside à l’établissement de grilles et de méthodes présentées ensuite comme objectives, voire scientifiques.Imaginez alors ce qu’il en est dans le domaine de la gastronomie ,censé donner des émotions et du plaisir ! Nous confinons ici à un univers complexe qu’évoquelorsqu’elle parle « d'orgasme culinaire ». Comment en mesurer l’intensité ?