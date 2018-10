Un mois d’octobre tout en rose pour le dépistage du cancer du sein

Entretien avec Evelyne Garlaschelli, présidente du comité féminin pour le dépistage du cancer du sein de Haute-Savoie, association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis seize ans pour sensibiliser le public à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein.



_ C’est le cancer qui touche le plus grand nombre de femmes, mais on peut en guérir et le diagnostic précoce est déterminant pour une guérison à 90%.



On entend parfois critiquer le dépistage systématique.

La mammographie est « mise en examen », oui. Il y a des polémiques, ses surdiagnostics qu’on peut chiffrer entre 5 et 10% ; mais comment savoir si cette petite tumeur traitée n’aurait pas évolué ? C’est pourquoi, à partir de 50 ans, il faut faire une mammographie tous les deux ans, c’est le dépistage organisé. Quant à nous, nous nous mobilisons pour que les autres femmes se prennent en charge, qu’elles consultent, qu’elles soient alertées au moindre signe. Beaucoup de plus jeunes femmes développent aussi des cancers.



L’âge des jeunes femmes touchées évolue ?

Peut-être parce qu’on détecte mieux le cancer, parce que les femmes sont plus vigilantes, et les Savoyardes un peu, je l’espère, grâce à nos actions depuis des années. Nous sensibilisons sur deux axes, grâce à l’art, la photo, la peinture, la sculpture…Nous avons la photo des œuvres de Kymia en couverture de notre brochure depuis de nombreuses années.



Nous communiquons aussi par le sport qui est un protecteur du cancer et la région est, justement, très sportive. Nous associons ces aspects ludiques à d’autres plus informatifs. Nous faisons appel à des médecins lors de nos conférences. C’est toute cette approche qui amène les gens à échanger sur un sujet difficile. Le cancer évoque la souffrance, la mort mais, je le répète, si la maladie est diagnostiquée de manière précoce, elle est vaincue dans 90% des cas. Nous avons une excellente thérapeutique en France et même, la plupart du temps, un accompagnement psychologique, des soins de support, des massages, le sport…Le sein est un symbole féminin, qui évoque la sexualité. Nous avons traité ce sujet avec des sexologues lors de nos conférences. C’est un aspect qu’il ne faut pas oublier.



Nous agissons aussi pour la défense du droit des femmes, le droit à la santé pour toutes et tous.1%des hommes peuvent développer un cancer du sein, nous pensons aussi à eux.



Nous essayons d’accentuer le message à destination des populations qui se trouvent un peu plus éloignées du dépistage, la communauté sourde grâce à des videos adaptées, c’est une entreprise née en Haute-Savoie grâce à un financement de la fondation Harmonie Mutuelle. Nous intervenons également sur le champ du handicap mental. Si la Haute-Savoie, en général, répond par de bonnes statistiques au dépistage, il nous faut agir sur des disparités au sein du département, dans le Chablais, en zones de montagne dans lesquelles intervient notre bus prévention.



Nous essayons d’être sur tous les champs d’action, ce qui nécessite de s’appuyer sur des professionnels, nous mutualisons nos forces avec celles de différentes associations.

Nous croyons beaucoup au travail de proximité et avons parfois besoin de moments de douceur comme celui que nous fournit cette exposition et cette rencontre à Sevier aujourd’hui.