Soirée des anciens de l’IPAC, le 5 juin 2018 aux Tresoms

MARIE MARTINOD : Double médaillée aux Jeux Olympiques de Sochi - Pyeongchang SKI HALF PIPE

: Double médaillée aux Jeux Olympiques de Sochi - Pyeongchang PAUL-HENRI DE LE RUE : Médaillé Olympique en SNOWBOARDCROSS

: Médaillé Olympique en MARION HAERTY : Championne du monde de SNOWBOARD FREERIDE

: Championne du monde de STEPHANE TOURREAU : Vice-champion du monde d’ APNEE

: Vice-champion du monde d’ JEROME COPPEL : Champion de France du contre la montre en CYCLISME

: Champion de France du contre la montre en CLEMENTINE LUCINE : Championne du monde de SKI NAUTIQUE

: Championne du monde de SEBASTIEN CARBILLET : Vainqueur des World Cup Series - PARACHUTISME

: Vainqueur des World Cup Series - VICTOR MUFFAT-JEANDET : Médaillé Olympique et Champion du monde - SKI ALPIN

: Médaillé Olympique et Champion du monde - PIERRE POUSSE : Entraineur de l’équipe de France de HOCKEY

: Entraineur de l’équipe de France de ALEXANDRE RICHER : Champion de France et ballon d’or de FOOTGOLF

: Champion de France et ballon d’or de GAUTHIER DE TESSIERES : Vice-champion du monde SUPER G

: Vice-champion du monde DAMIEN PIQUERAS : Double champion du monde d’ AVIRON

: Double champion du monde d’ CEDRIC BARBOSA : Ancien Capitaine de l’ETG, 400 Matchs en LIGUE 1 - Joueur au FC Annecy - FOOTBALL

: Ancien Capitaine de l’ETG, 400 Matchs en LIGUE 1 - Joueur au FC Annecy - JEAN-EUDES DEMARET : Champion de France de TRIATHLON

: Champion de France de PAOLINE EKAMBI : Ancienne capitaine de l’équipe de France - Vice-championne d’Europe - BASKET

: Ancienne capitaine de l’équipe de France - Vice-championne d’Europe - RENAUD DERLOT : Champion d’Europe de F3

: Champion d’Europe de BILEL LATRECHE : Champion de la World Boxing Fédération 2017 - BOXE

: Champion de la World Boxing Fédération 2017 - FREDERIQUE BANGUE : Championne d’Europe et vice-championne du monde en 4 x 100m

: Championne d’Europe et vice-championne du monde en NADIA DUMONT BARBASTE : Championne d’Europe et multiple championne de France en KARATE

: Championne d’Europe et multiple championne de France en CLOE AMARA : Championne du monde de COMBAT DE CANNE/ BATON

Il n’est pas indifférent que cet événement se soit tenu aux. Nous avions pu y apprécier la philosophie dequi y célébraient il y a peu leurs vingt ans… A la tête de l’établissement.Quand certains évoquent systématiquement « la valeur travail » et pointent le peu d’empressement de certains à travailler, les Trésoms s’emploient à garder leurs employés, à garder les talents, à tisser des liens, à mettre l’humain en valeur.Si la France est le pays de la diplômite, hier soir, vingt sportifs de haut niveau étaient l’incarnation des titres liés aux vraies compétences… Qui apportent titres et médailles.Pourquoi l’être, la personnalité et le vécu ne compteraient-ils pas autant que le CV professionnel ? Pourquoi ne serait-il pas possible de transposer des qualités d’un univers à l’autre ? Etudes, personnalité, environnement professionnel.On nous dit que le monde doit être mobile : soyons-le nous-mêmes.Les sportifs sont l’image de cette mobilité qu’ils investissent dans leur discipline de départ et qu’ils peuvent transmettre, accompagnée de toutes les qualités et valeurs avec lesquelles ils se sont construits, aux milieux des études et de l’entreprise.Voici la liste des sportifs présents hier aux Trésoms :Nous avions déjà souligné dans un article précédent la capacité de l’IPAC à faire apprendre autrement.Regardez attentivement la liste ci-dessus et vive la variété !