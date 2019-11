Rencontre avec Lionel François, directeur des musées d’Annecy €

Vous parvenez à faire bouger un château ?

Le château est une très belle coquille associée à deux exigences de base. Le musée existe depuis longtemps. Il était situé à l’Hôtel de Ville depuis 1854, je crois. Quelques vitrines au départ et puis une salle… il a grandi jusqu’au point qu’il a été nécessaire de le déménager au château dans les années 60. Il a donc fallu continuer à valoriser les collections de la ville en considérant que le patrimoine constitue un tout, mobilier, immobilier ; ce qui est une fausse bonne idée pour un conservateur qui doit travailler à la fois sur des collections et sur un patrimoine historique. D’autant plus que nous n’avons plus d’objets mobiliers liés à l’histoire du château !



Il faut donc veiller à ne pas créer de confusion pour les visiteurs en gérant et en exposant des collections très variées d’archéologie, d’art contemporain, de beaux arts, de cinéma d’animation dans le cadre d’un château médiéval. C’est un challenge qui permet de visiter un château et un musée et de les mettre réciproquement en valeur.

Voilà ce qui a nourri notre nouveau projet scientifique et culturel et permis de le définir pour les 5 à 10 prochaines années. L’accélération sociétale fait qu’il n’est pas pertinent de se projeter au-delà.

Il n’y a pas si longtemps, on lançait un projet culturel pour 20 ans. On considérait qu’un musée a le temps pour lui. Cette conception est désormais caduque. Même sur un territoire comme Annecy, on ne sait pas de quoi sera fait l’avenir dans 5 ans.



Cette accélération est contraignante, enthousiasmante ?

C’est enthousiasmant. Le maître mot est l’adaptabilité ; il n’y a rien de pire que la routine dans la culture. Accepter de se remettre sur l’ouvrage, c’est accepter d’être étonné, ce qui est drôlement agréable et c’est ce que demande le public. Si, en plus, on parvient à l’enchanter…Nous avons eu 140 000 visiteurs en 2018, ce qui produit un éventail de réactions très riche, associées à des cultures très éloignées de la nôtre, ce qui ouvre le champ des possibles. Le château est donc le musée des Annéciens qui accueille de plus en plus de touristes. Nous nous appuyons sur la culture locale et sur la diversité, ce qui peut agréablement surprendre le public, sur le château et des collections auxquelles certains ne s’attendent pas.