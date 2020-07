Rencontre avec Laurent Laboudigue, guide de haute montagne à Tignes

Je suis moniteur de ski et guide de haute montagne. Je suis au bureau des guides de Tignes pendant tout l’été.Pas du tout, de Seine et Marne. Par le ski de compétition, je suis rentré à l’internat de Moutiers et auparavant je faisais du ski avec le Ski Club de Paris. Il y avait entre les clubs parisiens une compétition pour les championnats régionaux, pour accéder aux championnats de France, ce qui créait une bonne dynamique.Par la suite, j’ai passé mon monitorat de ski, j’ai découvert le ski hors piste, la montagne et je suis devenu guide de haute montagne.Ma première saison sur l’Espace Killy remonte à 1992, les Jeux Olympiques. J’étais au Club Méditerranée et j’ai été aspirant guide en 2005. J’ai terminé ma formation de guide de haute montagne en 2009.Un guide de haute montagne pratique toutes sortes d’activités. Certains se dédient à l’escalade par passion ou bien à partir de l’exercice du métier. D’autres sont spécialistes de l’alpinisme, certains vont tout faire, le ski, le canyoning, la via ferrata, l’escalade. Tignes , on fait un peu de tout ; beaucoup de ski l’hiver, de ski de randonnée, hors piste ; des grandes randonnées d’un refuge à un autre plutôt au printemps. L’été, les bureaux des guides organisent des collectifs pour faire découvrir la montagne aux gens ici, à la Grande Motte. C’est une initiation destinée à celles et ceux qui n’ont jamais mis les crampons. On les équipe des pieds à la tête parce qu’on a tout le matériel au bureau des guides. En une matinée, ils découvrent le sommet en passant par les rochers et on fait une boucle en redescendant par une autre arête, les pieds dans la neige. Il y a aussi la randonnée glacière. On fait marcher un groupe, une famille encordée sur le glacier, au milieu des crevasses. On leur montre tous les sommets, les Ecrins d’un côté, le massif du Mont Blanc, le Mont Rose, le Grand Paradis.On peut avoir une personne qui va découvrir la montagne par une simple randonnée glacière et qui aura ensuite envie d’aller plus loin pour faire un petit sommet, partir plus tôt le matin et pourquoi pas faire des 4000 un jour.Certains ont commencé par une simple ascension de la Grande Motte pour faire ensuite le Cervin, grimper différentes voies d’escalade. Chaque guide passe par le Mont Blanc, c’est le point culminant des Alpes.Même certaines personnes qui n’ont pas de goût particulier pour l’alpinisme veulent faire le Mont Blanc. On leur explique qu’un apprentissage est nécessaire et on les y prépare, éventuellement sur plusieurs années. Certaines ne feront pas d’autres sommets par la suite parce que seul le Mont Blanc les intéresse.