Rencontre avec Daphné Collignon qui dédicace « Calpurnia » chez BD Fugue Annecy

Daphné Collignon, comment s’est fait le choix de travailler sur l’adaptation de Calpurnia ?

C’est au départ une proposition de « Rue de Sèvres » avec qui j’avais envie de collaborer. J’aime beaucoup Charlotte Moundlic qui y est éditrice, qui est devenue une amie depuis quinze ans que nous travaillons ensemble. Elle était chez Flammarion auparavant. Parmi les textes qu’elle m’a proposés, nous nous sommes mises d’accord sur celui-ci.



Comme elle vous connaît bien, elle devait savoir que Calpurnia pourrait vous intéresser. Pour quelles raisons ?

Quand elle était chez Flammarion, nous travaillions sur la jeunesse, ce que je ne fais pas habituellement en BD. L’une de nos réalisations, « La guerre de Catherine », avait été primée à Angoulême. Elle m’avait aussi proposé un roman sur les mères de la place de mai, en Argentine. Je l’ai jugé trop violent pour moi. Elle avait aussi un projet qui m’aurait vraiment plu, « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » d’Harper Lee, mais il a été impossible d’en obtenir les droits.

C’est donc « Calpurnia » qui l’a emporté.



Vous parliez de littérature de jeunesse. Avec « Calpurnia », le récit initiatique touche aussi bien les adultes que les plus jeunes. C’est d’ailleurs ce qui en fait aussi l’intérêt.

Il paraît. Sans doute parce qu’il touche à quelque chose d’universel à travers les émotions de cette petite fille.



Oui, mais on pourrait dire que la question traitée est « Comment devenir soi ? ». Qu’on soit garçon ou fille. Dans la société de cette époque, avec en arrière plan la guerre vécue par le grand-père sudiste, les champs de coton, les ouvriers… Qu’on ne voit pas, le poids de la société…

On ne les voit pas parce que le roman est axé sur Calpurnia, même si elle se trouve dans cet univers très conservateur…



Univers dans lequel les deux qui se rencontrent vraiment sont à la marge, différents, le grand-père et la petite fille.

Ils sont tous les deux différents et cette différence les attire, mais c’est surtout dans la 2° partie que le côté féministe de Calpurnia va apparaître…



Même si c’est déjà en germe dans la 1° partie ?

Ce sera vraiment tout le débat de cette 2° partie parce qu’elle s’intéresse de plus en plus aux sciences, à tout ce qui l’environne et le grand-père va se demander s’il n’a pas commis une erreur en favorisant quelque chose qu’il avait décelé en Calpurnia.



Faut-il encourager la curiosité des gens et leur soif de liberté ?

C’est ce qui est intéressant dans ce livre. Il n’y a pas de solution simple, jusqu’à la dernière page ; on s’arrête sur de l’espoir.



C’est particulièrement significatif alors que notre époque nous propose toutes sortes de méthodes pour être heureux.

Calpurnia est sa propre méthode. Elle est pleine de ressources, intelligente et maligne mais elle se trouve face à des choses plus grandes qu’elle. Dans ce premier volume elle ne s’en rend pas encore vraiment compte parce qu’elle est une enfant et que le champ des possibles lui semble infini mais cela change dans la 2° partie.

Je dois dire que j’ai eu un grand père un peu comme celui de Calpurnia pour la découverte de la littérature, l’amour des livres. J’avais un lien privilégié avec lui, mais il y a eu une sorte d’incompréhension entre nous quand j’ai fait des choix qui ne lui ont pas semblé raisonnables financièrement. Même très cultivé, adorant Proust, Gide et Valéry, il n’était pas très réceptif à certains sujets.