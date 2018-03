Rencontre à Cluny avec Alain Carré, un romantique d’aujourd’hui

Vous êtes un gourou ? (rires)

Certaines personnes le disent mais je ne pense pas en être un (rires). J’aime simplement travailler avec des gens qui ont la même sensibilité, qui considèrent la voix comme un instrument de musique et pas uniquement comme un objet de théâtre, des gens qui lisent. La lecture me passionne et fait partie de ce qu’on amène au personnage, au jeu et au public. J’ai besoin d’être nourri par mes partenaires en-dehors du rôle, dans les répétitions, dans des discussions, d’apprendre. J’ai toujours préféré rencontrer l’être humain seul à seul plutôt que d’appartenir à une compagnie. De là sont nés des projets, des compagnonnages plus ou moins longs mais très fidèles. Je joue cependant un peu moins qu’avant, je suis passé de deux cents soirs à cent cinquante par an.



Soljenitsyne, La Fontaine, Madame de Staël, Napoléon, Voltaire… vous êtes une sorte d’hyperactif curieux de tout.

En février j’ai dû jouer sept spectacles différents… un gros exercice de mémoire, même si certains étaient des reprises. J’ai appris beaucoup au contact de François-René Duchâble après avoir joué des spectacles en série, sur la durée en 91/92.J’ai besoin de traverser la France en voiture au moins une fois par semaine, de faire 85000 kilomètres par an.



De traverser la France et des textes différents.

Absolument. Et même quand je reprends « Le journal d’un génie » de Salvador Dali, que j’ai déjà donné 800 fois depuis 1984, je le vis et le joue avec des éléments nouveaux.



Il n’ya pas de frontière entre l’individu que vous êtes et l’acteur sur scène.

Même si je joue un personnage, oui. Duchâble m’a dit ne jamais jouer le même concerto deux soirs de suite. Pourquoi les comédiens devraient-ils jouer le même spectacle en série, même si certains vous disent « On va plus loin ». Je préfère retrouver mes personnages un mois, un an après.



Vous construisez votre propre vie avec ces personnages et eux avec votre vie. C’est un échange permanent.

Je les emmène.



Peu de gens du métier ont cette approche, d’autant plus que vous êtes aussi metteur en scène.

Non, effectivement. Il y a Philippe Caubère, que j’admire beaucoup. Il joue ses propres spectacles et peut jouer trente heures de mémoire sans aucun problème, comme le faisaient au Moyen Age les jongleurs. Des gens qui jonglaient avec des notes, avec des mots comme on le fait aujourd’hui au cirque. C’est ce qui m’a défini : être un jongleur avec des rôles.