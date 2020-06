Réduire sa consommation domestique, pas facile mais possible !

Près de 7 milliards d'êtres humains sillonnent la planète à ce jour. Sommes-nous trop nombreux ? Cette question a été évoquée par les Nations Unies l'an dernier, de quoi se faire des scénarios de science-fiction. Les ressources sont certes limitées, mais un autre facteur entre en compte : la surconsommation.L'impact environnemental d'un être humain se mesure au niveau de sa consommation de ressources naturelles et de sa production de déchets. Pour réduire cet impact et ne pas assister à la dégradation de notre écosystème planétaire, les leviers sont donc la consommation et les déchets. Certains l'ont bien compris, c'est pourquoi de plus en plus de Français se sont mis à consommer intelligemment. Par exemple, Emma, une Annécienne de 28 ans, effectue ses courses chez des producteurs locaux, ne fait pas de réserve pour éviter le gaspillage et élimine petit à petit les aliments industriels de son alimentation : « en plus d'aider les producteurs et de réduire ma production de déchets, je fais des économies et je me porte bien mieux, je suis plus en forme, déclare-t-elle, cela m'a également permis de réfléchir à ma consommation de produits de confort comme l'électroménager, etc je préfère mieux me renseigner et acheter un produit durable quitte à me rendre sur Internet pour lire les avis des consommateurs ».Il est vrai qu'Internet représente une forte part des ventes, tous secteurs confondus. Malheureusement, par manque d'informations, on peut acheter un produit qui ne correspond pas à nos attentes et sans s'en rendre compte, on surconsomme puisqu'il faudra changer d'article. Des sites plateformes comme La Jolie Maison se sont multipliés sur le net afin d'aider les consommateurs à bien choisir leurs produits sans être déçus à l'aide de fiches conseils sur le matériel que l'on souhaite acquérir afin de mieux nous orienter dans nos décisions.