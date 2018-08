Quand Tomorrowland grimpe vers les sommets de l’Alpe d’Huez

Impossible de changer tout l’Alpe d’Huez en Tomorrowland. Il y aura toujours la piscine, les bars, les restos…mais tout un quartier du village va être transformé pour devenir le site du festival, près de l’hôtel Pic Blanc.



Donc, pour ceux qui arrivent le samedi, installation et ski jusqu’au mardi soir où il y a une Nocturne Party et le mercredi, c’est vraiment Tomorrowland qui commence. A midi, on a les deux restos, Chantebise et Folie Douce qui sont accessibles, même pour les piétons qui pourront rejoindre les skieurs. Nous avons choisi l’Alpe d’Huez parce que c’est une station qui a à offrir pas mal aux non skieurs en activités. Raquettes, ski… tout sera disponible. On peut donc skier le mercredi matin. A midi, DJ à Chante bise et Folie Douce, déjà de grandes pointures sont au programme.



En fonction de la météo, on va aussi mettre des Deejays aux arrivées et départ de ski dans la station.