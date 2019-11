Patrick et Louis Agnellet unis par une Grande Roue qui sublime le chocolat

Patrick Agnellet nous présente cette création exceptionnelle.



D’où vient cette idée de créer une Grande Roue de l’Avent ?

Notre fils Louis nous a rejoints dans l’entreprise. Nous avons pris conscience de cette transmission, de cette roue qui tourne. Pour fêter les quinze années de notre chocolaterie nous avons choisi l’image de la roue. C’est l’idée que les choses avancent, tournent toujours avec les mêmes exigences, le même état d’esprit, les mêmes valeurs.

Nous avions donc décidé de réaliser cette roue, il fallait déterminer à quelle époque de l’année. C’est ainsi devenu la Grande Roue qu’on voit dans les villes, qui fait rêver et qui coïncide souvent avec les fêtes et avec noël.

Restait à mener un travail conséquent de conception technique et de réalisation : voila pourquoi c’est une roue exceptionnelle…qui tourne !



Non seulement elle tourne mais tout se mange.

Tout est en chocolat.



Ce qui permet de déguster la roue qui tourne et le temps qui passe, de les partager.

Chaque nacelle recèle un chocolat à déguster chaque jour.



Et comme ils ne sont pas cachés, on les apprécie à l’avance.

Le 25 décembre, reste la roue qui peut être installée au centre de la table pour le repas de noël.