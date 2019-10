"Linda Vista" création de Dominique Pitoiset prochainement à Bonlieu Annecy €

Le voyage continue ! D’une création à l’autre, de l’intime au social, du familial au politique, du biologique au culturel Dominique Pitoiset embrasse toutes les facettes de cette réalité qui nous façonne autant que nous la construisons.



Nous retrouverons, avec « Linda Vista », l’acuité du regard de Tracy Letts et celle de la mise en scène de Dominique Pitoiset.



Move-On magazine vous rappelle, en attendant, quelques extraits des critiques consacrées sur notre site aux précédentes créations de Dominique Pitoiset à Bonlieu Scène Nationale.



A LOVE SUPREME, L’art est une doublure cul de la réalité

On retrouve dans sa mise en scène cette cohérence qui lui est habituelle et qui consiste à donner sa juste place à chaque élément, lumière et musique comprises afin de créer un ensemble dans lequel toutes les parties se répondent.