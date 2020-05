Le papier toilette fondement de notre société ?

Dansde(2010)« La stupidité n’a même pas besoin d’exister pour produire malgré tout des effets. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait souvent à Moscou des pénuries de papier toilette, mais à un certain moment, il sembla au grand étonnement de tout un chacun qu’il y avait soudain une surabondance de rouleaux de papier toilette dans les magasins. Bientôt la rumeur circula que le papier menaçait de manquer, sur quoi tout le monde se précipita dans les magasins, avec pour conséquence que le papier fut vite épuisé… (exemple tiré du romand’). Personne n’est assez intelligent pour comprendre sa propre stupidité. Le sot, c’est toujours l’autre. Nous rions sous cape de ce sot hypothétique qui sera bête assez pour croire la rumeur. Mais entre-temps ce sot inexistant détermine nos faits et gestes. Nous courons au magasin par prudence, et devenons ainsi tous le sot que nous craignons tant d’être…Le véritable sot est le citoyen éclairé, celui qui se moque de la rumeur, celui qui veut s’en tenir à la vérité empirique, celui qui refuse de croire dans le pouvoir d’une sottise inexistante. Et c’est ce sot éclairé qui devra bientôt se balader les fesses à l’air. »Rien à voir, bien sûr avec la période du confinement.Toujours disponible : notre interview de Matthijs van Boxsel sur