Le Quai des Arts /Rumilly accueille le Quatuor Béla le 20 décembre 2019

Vous serez en mars 2020 à la Biennale des musiques exploratoires de Lyon. Le terme « exploratoire » vous convient très bien.

Vous serez à Rumilly, au Quai des Arts le 20 décembre pour y jouer du Beethoven que tout le monde connaît ou croit connaître, Janacek qu’on connaît moins et Schulhoff…que je ne connais pas du tout.

Peu de gens connaissent Schulhoff.



Vous partez de ce qui est connu pour faire découvrir ce qui l’est moins ?

Oui, c’est le genre de programme que nous affectionnons et qui permet de tracer des lignes dans cette culture qui nous est à tous commune. La musique de Beethoven est quelque chose d’intégré pour tout Européen, même si, vous l’avez dit, on croit parfois la connaître. Nous avons tous l’Hymne à la joie, la Lettre à Elise dans notre fond musical, et il est intéressant de mettre en regard un compositeur beaucoup plus exotique comme Janacek, bien plus proche de nous dans le temps. Il avait un univers vraiment particulier et ses quatuors à cordes sont des chefs d’œuvre au même titre que ceux de Beethoven.



Quant à Schulhoff, il a été l’un de ces artistes que le parti nazi avait déclarés dégénérés, il était juif, homosexuel et communiste. Il est mort en prison de maladie et de mauvais traitements. Comme pour les compositeurs qui ont subi le même sort, sa postérité a été complètement anéantie jusque dans les années 80/90.



Je tiens à souligner que la musique de Schulhoff est magnifique, très séduisante et que le public est chaque fois ravi de la découvrir. Nous ne la jouons pas par devoir de mémoire mais parce qu’elle est de grande valeur.



On retrouve la notion d’exploration dans votre recherche linguistique et dans votre humour, comme le montrent quelques titres comme « Nuages au long cours, Vracarme, Bach-Hus… »

Nous sommes aussi sensibles à la littérature, au jeu des mots, à la langue. J’évoquais la musique commerciale, il est possible de se poser quelques questions sur la langue. Elle évolue très vite et laisse parfois derrière elle pas mal de choses sans y réfléchir.



Et votre nom, le Quatuor Béla ?

C’est Béla Bartok, bien sûr. Il est admis que ses quatuors à cordes sont tout aussi importants dans le répertoire que ceux de Beethoven. C’est quelqu’un de parfait par sa façon d’aborder la musique, par ses idées artistiques mais aussi philosophiques, sociales, politiques, quelqu’un qu’on aurait aimé rencontrer.



Vous le rencontrez chaque fois que vous le jouez.

Nous nous plaçons sous sa protection.