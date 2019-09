Le High Five Festival Annecy 2019 arrive à grand pas !

L’esprit du High Five ?

Si tu ne vas pas à la montagne

La montagne viendra à toi !



Geste de salut, de complicité, de joie et de partage, le high five traduit parfaitement un état d’épanouissement et d’ascension (avec ou sans peaux de phoque) vers la béatitude des sommets, l’ivresse des cimes qui va baignerIl y aura des pointures sur scène et aux platines pour assurer l’ambiance.Nous, à Move-On Magazine, on a une petite préférence pour Human Pattern qui passera le 4 parmi les artistes locaux. Nous l’avons déjà rencontré et constatons avec plaisir que la mise en avant de musiciens locaux assure encore plus l’ancrage du High Five Festival dans le territoire.Autour de la glisse, des champions, l’équipe de Gaylord Pedretti propose chaque année tout un univers autour d’un état d’esprit.Pour l’édition 2019, ce sera du rire avecet, de la musique électronique au Pop Plage.Comme chaque année le High Five festval fera son cinoche autour de la glisse avec des dédicaces, des activités, des animations… de quoi rassembler petits et grands, passionnés et curieux.