Le High Five Festival 2018 ? Des flocons plein la tête !

Avec Gaylord Pedretti et son équipe, le High Five Festival s’inscrit dans les esprits et dans la durée. Il change, s’adapte, évolue d’année en année en gardant le même esprit : partir chaque fois d’une feuille blanche et se construire en construisant.

Là où d’autres parlent du magnifique terrain de jeu naturel que constitue le territoire, l’équipe du High Five construit son propre terrain de jeu.

Raconter une histoire sans raconter d’histoires. Ecrire son propre monde.

Au fond, le sport, la glisse sous toutes ses formes sont avant tout prétexte à s’exprimer, à exprimer la passion qui pousse aux rencontres, au partage pour être soi, vrai, pour participer à la course commune quel que soit le classement des uns et des autres.

Etre pleinement dans le mouvement de la vie : transporter en soi l’enfant qu’on demeure et qui aide à devenir adulte, apprendre et transmettre, glisser sur neige et dans la vie, créer et laisser sa trace.

Le High Five 2018 naît de l’amitié. « Les copains d’abord ».

Puisqu’au partage sous toutes ses formes, master classes, sport, animations sportives et autres… S’ajoute cette année une pointe d’humour avec la présence de Dedo et Kheiron (et deux autres humoristes dont les noms restent à découvrir), ajoutons qu’au half pipe, Brassens, auteur de « Les copains d’abord » préférait une bouffarde entière, bien tassée.

La privatisation de l’Impérial Palace transformé en terrain de jeu et de sport ajoutera à l’identité très forte du High Five qui évolue avec un tremplin sans neige !



A suivre!