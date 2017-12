Le Cinéma d’Animation permet de rester jeune !

Nous n’avons pas de prise sur certains éléments. La bonne santé du cinéma d’animation en est un. C’est un genre qui suit des cycles, comme le cinéma et l’audio visuel en général.Oui, mais tout de même. Il y a aussi les questions de sécurité qui n’ont pas affecté la fréquentation du Festival ces dernières années. Pour anecdote, je rappelle l’explosion du volcan islandais qui a failli empêcher tous les vols. Les événements extérieurs peuvent peser de façons multiples et il y a aussi les infrastructures annéciennes comme l’hôtellerie qui sont presque à la limite. On y travaille avec les professionnels de l’hôtellerie, du transport, avec les collectivités afin d’optimiser les moyens dont nous disposons aujourd’hui. De nouveaux hôtels devraient être construits, le transport va être adapté.Oui. Si le Festival d’Annecy permet de répondre à l’accueil de 10 000 accrédités, il permet aussi de répondre à beaucoup de questions posées au territoire. Je vois plusieurs intérêts à Annecy Mountains. Le territoire a pu vivre avec l’idée que ses atouts naturels étaient tels qu’il n’y avait pas besoin de les faire valoir, qu’il n’y avait pas lieu de s’en préoccuper. Je me réjouis que les choses soient en train de changer. Nous nous trouvons dans une concurrence internationale, tant pour les événements culturels que pour l’industrie du tourisme. Ceci nous impose une recherche d’excellence qui interdit l’autosatisfaction. Le lac et les montagnes seront toujours là, mais ça peut ne pas suffire. Il nous faut faire du marketing territorial et travailler aussi sur nos handicaps.L’intérêt d’Annecy Mountains est de se préoccuper du tourisme et de l’économie. Il faut savoir comment on fait s’installer des entreprises sur le bassin d’Annecy et au-delà, à quoi on se heurte lorsque l’on veut les faire venir, savoir si l’image de ce cadre de vie ne prend pas le pas sur le reste. Annecy Mountains peut permettre de répondre à ces questions.Nous sommes à près de 90 aujourd'hui.On découvre chaque année des pays dont la population est consommatrice de cinéma d’animation mais qui sont aussi des pays de réalisation et de production. En 2018 nous rendrons hommage à l’animation brésilienne, ce qui aurait pu paraître surprenant il y a dix ans. Le Brésil n’est pas le seul exemple. Nous bénéficions donc d’un écosystème favorable mais il n’est pas évident qu’un pays situé aux antipodes ait le réflexe de dire " Il faut venir à Annecy ! "C’est à nous de les convaincre que leur place est ici et que nous allons faciliter leur entrée dans le concert international.Le Festival est très intense, mais il n’est que l’aboutissement. J’ai déjà un dossier Annecy 2019, même si je ne serai plus là l’année prochaine parce que je partirai à la retraite. On travaille à échéance de deux, trois ans