Annecy Mountains, du lac aux montagnes

Annecy Mountains a fait le choix stratégique de l’anglicisme, un choix pas toujours approuvé d’une marque jeune pour de jeunes montagnes.Une marque jeune et moderne car incluant l’inévitable anglais qui parle à tous ; mais parlant à tous, parle-t- il à chacun ?Cette anglo-saxonisation linguistique est censée toucher le plus grand nombre.Touche-t- elle en profondeur ? Comment effectivement toucher, émouvoir, partager ses racines dans un langage qui n’est pas le sien ?Récemment, Mme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie, rappelait que les étrangers apprécient par-dessus tout en France sa spécificité, sa particularité, dont la langue fait partie.Nous avons aussi le bus « Annecy City Tour » et pourquoi pas prochainement « tartiflet » and « reblochoun » pour sombrer dans les clichés ?Les plus grands des artistes vous diront que, pour toucher à l’universel, il faut d’abord être soi-même.L’Histoire de nos villes, de nos montagnes, de notre culture et de notre langue est suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de la dévoyer en une communication basique.Rien de réactionnaire dans ces propos. L’anglais est une langue respectable et pratique ; le français est aussi respectable… et riche…à condition de bien vouloir l’utiliser.Téléchargez le dossier de presse Annecy Mountains, décembre 2017 :