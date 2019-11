La Fondation EAU NEIGE ET GLACE célèbre ses 10 ans

En dix ans la perception des enjeux que nous abordons a évolué. Notre slogan de départ était « Préserver l’eau des montagnes » ; maintenant il s’agit de restituer à la nature une eau 100% pure.

Il ne s’agit plus de prendre conscience de l’importance de l’eau mais de passer à l’action. Aujourd’hui la Fondation finance des actions beaucoup plus concrètes qui visent à changer tous nos comportements.



Nous ne sommes pas seulement des gens qui auraient une opinion sur l’environnement car notre action repose sur des connaissances scientifiques.



La préservation d’abord, l’action maintenant, c’est ce qui ressort des propos de, Président de la Fondation. La volonté de rayonner à travers davantage de projets au service de l’eau en collaborant avec des associations.Une des premières actions de la Fondation, il y a 9 ans, a été de participer au comité d’évaluation de la candidature olympique d’Annecy 2018 dans ces locaux des, au sein de la, à Veyrier-du-Lac,qui nous accueillent ce soir. Je remercie Bénédicte Pansier et son équipe pour la qualité de cet accueil.Notre action est née avec cette candidature dont nous souhaitions soutenir le côté environnemental. Nous avons créé une Fondation avec la volonté de la rendre pérenne. La candidature n’a pas été retenue mais notre structure est restée en place, elle continue de se développer comme la seule qui ait perduré sur le territoire après la candidature, ce qui prouve qu’elle concerne des intérêts majeurs.Le fonctionnement et le rayonnement de la Fondation sont assurés par 6 experts, 3 scientifiques, 3 sportifs extrêmement impliqués depuis le début. Il y a 3 pôles, l’un scientifique, un autre pédagogique et un pôle sociétal. Les sportifs de haut niveau sont nos ambassadeurs et ambassadrices qui jouent sur les 3 pôles et permettent de transmettre nos informations, à la jeunesse en particulier, surtout dans le milieu scolaire.Notre statut nous a tout de suite donné une dimension nationale, nous finançons des projets sur toute la France mais nous nous recentrons depuis 2/3 ans sur des projets plus locaux. Notre réflexion a mûri avec la notion de changement climatique qui implique des changements de comportements qui nous concernent tous : les solutions ne sont ni nationales, ni internationales, elles sont locales.L’eau de nos montagnes est un trésor à préserver mais aussi à partager.