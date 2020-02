LILM, meuble et agencement durables pour une économie plus circulaire

Plus que leur marque, nous mettons en avant leur savoir faire, leurs compétences, les matériaux travaillés. Le bois en constitue une partie importante ; certains travaillent le chêne, d’autres l’acajou…, d’autres encore toutes les essences. C’est à nous de comprendre les compétences de chacun, de créer un profil et de le mettre en correspondance avec un projet de client dans le but de développer des circuits courts.Nous nous rencontrons aujourd’hui, c’est le black Friday, le symbole de la surconsommation, de la pollution due au transport des colis. Nous pratiquons l’inverse, nous voulons favoriser et faciliter l’achat à un artisan local.Nous montrons que cette démarche a un coût accessible et nous en expliquons le prix.Si vous achetez une table IKEA à 200 euros ou bien une table sur mesure à 1500 euros créée par un artisan qui travaille avec LILM, vous avez d’un côté du jetable, vous participez à la déforestation en Roumanie ou en Asie, vous contribuez au marché illégal du bois, qui se monte à 13 milliards d’euros par an, et de l’autre côté vous avez un produit durable.