L’usage des mots, rencontres littéraires, lectures, dédicaces

Il y a « L’usage du monde » de Nicolas Bouvier que prolonge pour sa 25° édition « L’usage des mots » qui suscite des rencontres.Les mots sont faits pour se rencontrer, valser ensemble ou s’entrechoquer afin de produire du sens, des sensations, des émotions qui nous font , nous lecteurs, nous rencontrer avec les auteurs, avec les textes, avec nous-mêmes, nous dérangent, nous font voyager, nous relient aux autres et nous enrichissent.Au « Bon usage », référence en la matière, s’ajoutent heureusement toutes sortes d’usages, bons, moins bons, originaux, amusants, sérieux qui, à la fois, expriment ce que nous sommes et nous transportent.On parlera cette année des passions humaines entre amour et jalousie, de la marginalité des personnages dans les contrées inhospitalières, de l’écrivain témoin d’une époque entre fiction et réalité…et la parole sera essentiellement donnée aux femmes.Quand les mots permettent de jouer à saute frontières.