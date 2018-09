"L'origine des français, d'où vient-on ?"

Entre 600 avant Jésus-Christ et 500 après, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le France, que s'est-il passé ? Faites l'expérience, posez la question, au mieux on vous citera la défaite de Vercingétorix à Alésia et le baptême de Clovis. Le reste est comme un immense trou de plus de 1000 ans. Or c'est au fond de ce trou, dans le maelstrom de ce creuset, qu'en vérité tout se passe ; que d'un invraisemblable capharnaüm de bric et de broc, de bandes et de hordes de tribus et de peuples, de cités et de nations, va peu à peu surgir se cristalliser, s'affirmer, quelque chose d'étrange, mille pattes à milles têtes, qu'on appellera les Français. Quel réalisateur hollywoodien oserait même imaginer la dramaturgie et le drolatique de cette épopée dont Jean-François Kahn retrace au cours de cette conférence, la dynamique et l'effervescence, tant y tonitruent la fureur et l'hilarité, le fracas des armes et le sifflement des intrigues, l'héroïsme des sacrifices et l'ignominie des forfaitures, la fulgurance des intelligences et l'étalement des médiocrités. ANNECY - Château

Mercredi 05 septembre 2018 19:30

Conférence organisée par l'Université populaire de Savoie Entrée 5 euros

Par: Jean-François KAHN