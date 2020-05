Jeux vidéo : le nouveau facteur social

L’adoption de nouveaux supports

Les jeux vidéo ne se pratiquent pas seulement. Ils se regardent. La plateforme Twitch, récemment partenaire de SoundCloud, a vu ses audiences explosées. Le concept est pourtant simple : se filmer en train de jouer à un jeu tout en échangeant avec ses spectateurs. Selon des logiciels spécialisés, Twitch a dépassé le cap du milliard d’heures de visionnages durant le mois de mars. Une augmentation de 23% par rapport au mois précédent et un record encore jamais atteint. « Logique » pour Rayan : « On fait le tour des films et des séries alors on y va pour échanger, pour se réunir. Ça permet de varier ».



Personne n’aurait pensé voir un jour un concert du rappeur Travis Scott en direct sur le jeu Fortnite, et pourtant… Du 23 au 25 avril, 27,7 millions de joueurs se sont connectés pour assister à cet événement. « J’y étais et c’était incroyable. On se parlait, on dansait, c’était fou, raconte Christophe, on était tous réunis comme si on y était vraiment. On oubliait le confinement ».



En France, le rappeur Alonzo s’est illustré le 24 avril sur Grand Theft Auto V. Un concert virtuel a eu lieu pour lever des fonds pour la Fondation de Marseille.



De belles actions qui feront, un jour peut-être, définitivement changer les regards sur les jeux vidéo ?



