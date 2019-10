Jean-Pierre Montmasson partage ses carnets de voyage réalisés en Inde

« On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui vous fait » a écrit Nicolas Bouvier.

En voyage, je suis en dehors de tout, donc libre pour peindre.



J’ai entrepris de réaliser des carnets de voyage dans les îles grecques, en 1980. J’avais commencé à voyager avant de prendre ma retraite, je le fais encore plus depuis douze ans. Dans cette soirée à la, je raconterai trois des quatre hivers que j’ai passés en Inde et mes trois carnets de voyage serviront de trame à mon discours. Je les ai réalisés entièrement sur place et ils sont toujours liés à ce que j’ai vécu. Ils peuvent être tachés parce qu’ils ont circulé parmi les pèlerins à peine arrivés en bateau. Je suis au bord du Gange, les gens me voient et le principe du carnet de voyage me permet d’aller partout, de m’ouvrir toutes les portes.J’étais dernièrement dans la basilique d’Assise où il est interdit de photographier, où tout est très contrôlé. Je me suis installé dans le chœur pendant quatre heures avec mes crayons, ma boîte d’aquarelle… et personne ne m’a rien dit.J’aimerais peindre Annecy mais je ne le peux pas, parce que trop de choses me rattachent à la vie courante, je dois partir.Peut-être !