Jean-Marie Gourio au comptoir du confinement

« Il ne faut pas écrire, il faut faire vivre. »



À Talloires.Il est toujours le même : quand j’écris des livres, je suis enfermé dans mon bureau, parfois deux-trois mois, jusqu’à six mois pour l’écriture de, un livre assez violent.Être enfermé ne me dérange pas, mais ce qui me dérange, c’est que les autres le soient. Par ma fenêtre je vois que les rues sont vides, tout est fermé.Je m’en suis rendu compte parce que je n’ai pas pu écrire depuis un mois et demi que je suis enfermé. Je n’arrive pas à travailler. Comme il n’y a pas de vie dehors, j’ai l’impression que mon écriture ne sert à rien. Il faut que les gens vivent et soient capables de lire mon écriture. Je pense que j’écrirai quelque chose sur le confinement dans un an ou deux. J’aurai alors une idée de ce qui s’est passé. Tous les auteurs qui écrivent enfermés chez eux en ce moment ont tort. Ils sont trop dedans et vont écrire la même chose.Je fais désormais apparaître dans mes romans des personnages que j’ai connus il y a vingt ou trente ans. Dans, je fais le portrait de clients que j’ai connus il y a trente ans dans des petits cafés en Bourgogne, à Pigalle ; je les vois beaucoup mieux maintenant, je peux mieux les décrire que si je l’avais fait le lendemain de la rencontre.Au jour le jour, c’est le journalisme, le roman est le vin de garde. Si tu laisses vieillir, ça peut devenir un grand cru.Avec le temps tout l’inutile a disparu. Les personnages que je décris maintenant viennent de ce qui méritait d’être gardé en mémoire. Ma description est plus juste parce que tout ce que je me rappelle est important.Même chose pour les. Quand je ne les notais pas, je me souvenais le lendemain de quelques phrases, celles qu’il fallait garder. D’une personne, on retient sa façon de parler, un tic de langage, une façon de bouger la main qui définissent complètement le personnage. Quand je l’écris je le vois et tout le monde le voit.Un peu comme quand on se balade à l’étranger. Je me suis promené dans Rome pendant que Fellini était en train de mourir à l’hôpital, pour voir ce qu’était Rome avec Fellini dans le coma. Tout ce que je regardais était intéressant, un papier par terre, un brin d’herbe entre deux pierres. En pays étranger, tout devient passionnant, jusqu’au plus petit détail.Avec la distanciation, en matière d’écriture tout ce qui nous revient en tête est en pays étranger. Ces personnages qu’on a croisés, on les regarde. On les connaît mais on les redécouvre comme si on ne les avait jamais vus.Je ne l’ai pas vu mais j’étais devant les grilles de l’hôpital. Il y avait un asile psychiatrique juste à côté, des scooters, des camions de télévision avec des paraboles, des oiseaux partout, des dames en grandes robes qui disaient la bonne aventure. Toutes les heures les médecins sortaient pour parler aux télés. Contre un mur de l’hôpital psychiatrique, tous les fous venaient en robes de chambre boire des cafés servis par un camion. Le coma de Fellini se déversait sur Rome et transformait Rome en film de Fellini.C’est obligé.Il est impossible de se couper du monde extérieur, même un peintre qui serait enfermé dans une grotte. Il va peindre ce qu’il a vu et vécu à l’extérieur, ou bien le manque.C’est intéressant de décrire le monde dans lequel ont vit.l pourrait tout à fait dessiner des papiers de l’administration ; quandécrivait aux impôts, ça donnait : « Chers impôts... ».ferait de très belles déclarations d’impôts.Écrire, c’est respirer tout le temps. Il ne faut pas écrire des livres mais laisser aller la plume. Il faut en même temps beaucoup de discipline et d’indiscipline. Quand ça se passe bien, ce sont les personnages qui utilisent l’écrivain pour exister. J’avais écrit un bouquin, une histoire entre un camionneur et la patronne d’un petit bistrot à la campagne. Mon éditeur m’a demandé de pousser un peu la seule scène d’amour que j’avais écrite. Je me suis remis au travail pour écrire une scène de cul : elle ne voulait pas se déshabiller ! Je n’y arrivais pas. Elle a dit « Non, pas question que je montre mon cul ! » J’ai écrit la scène à travers le regard d’un oiseau perché sur une branche. Une de ses plumes voltige dans l’air, je l’ai utilisée pour montrer le mouvement des corps. Je me suis rendu compte que mon livre était bon parce que les personnages étaient vivants.Cette liberté permet au lecteur de laisser lui aussi ce qu’il veut aux protagonistes du livre. À partir du même bouquin, chacun lit un livre différent. Chacun écrit les livres qu’il lit.raconte qu’à la sortie d’une représentation tout le monde lui parle d’une pièce qu’il n’a pas écrite. Chacun écrit sa propre pièce.Quand un livre te tombe des mains, c’est que tu n’as pas pu y entrer, que tu n’as pas pu l’écrire. L’auteur a tout bétonné.On n’a pas été invité, ça ne nous concerne pas. On passe devant la salle à manger des gens sans y entrer.Cette liberté est assez compliquée à donner à l’écriture, aux personnages. Avec le confinement je me suis rendu compte que cette liberté vient peut-être de l’extérieur. Si les gens ne bougent plus à l’extérieur, je ne peux plus écrire à l’intérieur parce que je ne peux plus donner de souplesse à mon écriture qui est confinée elle aussi. Les personnages ne peuvent plus bouger.C’est pour ça que j’ai passé ma vie dans les bars.