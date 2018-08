Rencontre avec Jean-Marie Gourio

Tout ça prouve qu’on peut rire tout en étant rigoureux et profond.

Il faut être très sérieux techniquement. Choron me disait « Tu fais ce que tu veux, mais l’imprimeur ne va pas attendre. » C’est un métier. Tous les grands sont extrêmement rigoureux. C’est des heures de travail. Il faut être méticuleux. Topor n’attendait pas les commandes, il écrivait, il dessinait, il peignait. Un jour où je suis allé lui demander un texte pour le journal, il a ouvert un tiroir, il en avait plein d’avance.



Ce qui veut dire que ce n’est pas qu’un métier, c’est une activité, une manière d’être.

Oui, c’est au-delà d’un métier. C’est quelque chose qui s’entretient. Il faut écrire tout le temps, ce qui entretient aussi le regard. C’est de la création constante, ça ne s’arrête jamais .Un peintre regarde tout le temps, même lorsqu’il ne peint pas, et même si c’est moche. Dans cet état de création constante, tu apprends à faire des silhouettes, à être rapide.

Quand, je m’assois, par exemple, ce n’est pas pour réfléchir mais pour écrire. J’ai réfléchi avant.



Ça a déjà infusé.

Exactement. Si je me mets devant la cuisinière, c’est que je sais ce que je vais faire cuire .J’ai tous mes ingrédients. Je suis à l’assemblage. Je m’en suis rendu compte à force de travail. Au début, il m’est arrivé de me retrouver devant ma machine à écrire, à l’époque, et de chercher une idée ; je me suis vite rendu compte que ça ne se passe pas comme ça. Reviens quand t’as une idée ! Qu’est-ce que tu vas faire cuire ? T’as que dalle ! La création, c’est tisser des liens en permanence ; c’est ce que fait naturellement le cerveau.



L’école, la vie sociale et professionnelle nous désapprennent ce que nous faisons naturellement.

Oui, j’accepte rarement, j’avais été invité à Montélimar, et ça , c’est un pinson[un oiseau , attiré par la conversation, s’est posé sur le bord de la table] ; je me suis retrouvé dans la cour d’un château avec des jeunes, des tout petits. Ils me demandent si c’est compliqué d’écrire des livres, alors je leur réponds que c’est facile. Par exemple « Il pleut. »Eh ben , on écrit « Il pleut. » « J’ai peur, j’ai soif… » Quand Marguerite Duras a peur, elle écrit « J’ai peur. »Quand elle écrit « Il pleut », c’est très beau, mais quand on ment, quand on écrit « Il tombe des gouttes sur le toit »,tss, tsst. C’est ça l’écriture « J’ai peur, ma maman me manque… » « Je veux ma maman », c’est très joli, très émouvant, très bien écrit parce qu’il n’y a pas de mensonge. L ‘œuf est plein.



Tu pars de quelque chose de personnel, simple et profond à la fois. Ça vient de l’intérieur et ça interdit les recettes toutes faites.

Et les gamins pensaient que c’était difficile d’écrire parce qu’ils cherchaient la recette, et donc ils pensaient qu’ils ne savaient pas le faire.



En procédant comme tu le dis, tu as une chance de créer ton univers .

On revient au livre. S’il meurt au bout d’un moment, c’est que tu as bidonné, t’as rajouté des os dans le squelette, t’as mis quatre cœurs et vingt-deux foies. Fais pas semblant, baratine pas.

Quand tu écris, tu crées des liens, comme on l’a dit, et tu as en tête tout ce que tu as déjà sur le papier, alors tu sais tout de suite si ce reflet ne vas pas être en trop parce que tu en as déjà un quelques pages avant. Il faut vraiment être « dedans », c’est là que tu vois si tu écris ton livre ou pas. Tu sais tout, tu te rappelles tout depuis le début, même si ça bouge.

Quand tu ne maîtrises pas et que la fin est merdique, tu as quelque chose comme « Il se réveille de son rêve… » On recolle, on rajoute du sel…



Quand tu es lecteur, tu perçois ce que tu évoques là ?

Tu vois tout de suite s’il y a quelque chose de vraiment réel, même si c’est pas vrai. Giono qui décrit une lumière, tu dis « Oui, oui, oui, oui ! » Je vois le réel à travers Giono, c’et comme une lumière. Je vois les couleurs qui sortent de Giono comme les couleurs de l’arc-en-ciel.



Quand j’ai vu Michel Bouquet pour la première fois, j’ai été dérouté, je me suis presque ennuyé avant de me dire « Ça semble artificiel, composé, mais c’est mieux que la réalité. »

Oui, il te donne le la, les lois de ce monde et tu acceptes, tu dis « Oui, d’accord ! » Et tout ce qu’il peut dire sur tout, ce sera du Bouquet. Il rend tout intelligent.



Pour conclure cette conversation, si tu pouvais passer vingt-quatre heures dans la peau de quelqu’un d’autre, quel choix ferais-tu ?

Un militaire en opération, mais vraiment sauvage, costaud. Je reviens aux attentats et à ce que doivent faire les mecs pour nous protéger. Je voudrais voir de près ce que ça représente pour que nous, on puisse aller au marché sans se faire buter. Voir à quel point ils vont loin, ils sont obligés de se sacrifier pour que les gens puissent s’asseoir sur le Paquier et regarder le lac. C’est ce qui permet notre liberté. C’est ce qui permet d’acheter des cerises ou de regarder cuire le poulet au marché d’Annecy. Pour que les gens continuent d’être insouciants, il faut les protéger. J’avais écrit un texte « Quand la gendarmerie protège le poème. » C’était lié à la venue de Pelloux à la Fête du livre de Talloires. La cellule anti-terroristes était là. Nous sommes devenus amis ; ils étaient là pour nous permettre de faire ce qu’on veut. Ils sont armés jusqu’aux dents pour que je puisse écrire un livre, de la poésie.

Etre maître du temps, c’est aussi ne pas risquer de mourir toutes les quatre minutes.

Il faut protéger la création et j’aimerais être un moment l’une de ces personnes qui me permet d’écrire.