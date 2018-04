Jean-Baptiste Harang - Fête du Livre de Talloires

Jean-Baptiste Harang présentera sa chronique de Mai 68 à la prochaine Fête du Livre de Talloires les 26 et 27 mai 2018.



Une chronique comme si. Tout est dans ce « Comme si », cet espace qui fait se télescoper les différents moments de l’énonciation et naître une nouvelle lecture des « Evénements de mai 68 », dense, nerveuse, électrique. Avec l’humour qu’y ajoute la juxtaposition apparemment innocente de nouvelles d’ordres et de portées différents : variétés, faits divers, sport, nouvelles hexagonales, de l’étranger, fil rouge des négociations pour la fin de la guerre au Vietnam, plus rouge encore sur le thème extraordinaire des greffes cardiaques.



Télescopage mai 68/époque actuelle qui ouvre des espaces de réflexion et de perplexité : 2% de chômage en 68.

L’absence de hiérarchie apparente dans l’annonce des nouvelles renvoie aux journaux télévisés d’aujourd’hui. Ainsi le chapitre consacré au samedi 18 mai se clôt sur « Le Red-Star a battu Rennes, trois buts à un. »

Chaque jour/chapitre se referme sur une chronique intitulée « Ils disent… »



On lit, page 72 « Je ne sais pas ce qui se passe en moi… Mais tout à coup , ma thèse en Sorbonne sur le rire au Moyen- Age me paraît ridicule. » Un professeur au Canard Enchaîné.