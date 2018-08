Isabelle Vougny expose à l’Impérial Palace-Annecy du 14 au 29 août 2018

Celui-ci ressemble à un arbre à souhaits ou à prières ; il a une sacrée tête chevelue, une bouche rouge qui peut aussi être le cratère d’un volcan relié à la terre.

Il a une bouche, ah oui, c’est vrai ! C’est un arbre qui parle. Il fait le lien entre la terre et le ciel, c’est un mât entre le cosmos et la terre. Il fait le lien, à tous les niveaux.



Quand une œuvre nous touche, on y voit toute une richesse d’interprétations.

C’est la fameuse citation de Paul Klee « C’est celui qui regarde l’œuvre qui la finit. » Je pense qu’il vaut mieux laisser l’hyper-figuration aux photographes. En étant entre la figuration et l’abstraction, on laisse toutes les portes ouvertes. Revenir à une forme de figuration m’a permis de revenir aussi à un public qui n’a pas de grande culture artistique, de ne pas me cantonner à une démarche élitiste.



Il ne faut pas oublier qu’au départ l’artiste est un artisan qui pouvait devenir un bon artisan et un entrepreneur ayant accès aux murs des personnes les plus riches et qui faisait travailler un grand nombre de personnes. Le temps et la reconnaissance ont fait qu’on les a appelés « artistes », avec toute l’emphase qui a accompagné ce mot au 19°siècle.



Pendant que la société s’industrialisait, se réglementait…l’art en demeurait la part libre.

Quand j’ai commencé, je disais que j’étais artisan, je n’aimais pas dire que j’étais artiste. Il faut d’abord être un bon artisan, se familiariser avec la matière, qui ne fait pas toujours ce que vous voulez ; c’est un travail humble.



Vous me présentez des grands formats, sur toile, il y en a des plus modestes…comment décidez-vous du format ?

J’aime bien peindre en grand. Je suis très heureuse quand je suis invitée dans un endroit où je peux mettre de grandes choses. On peut parfois disposer de grands formats dans des lieux petits. En peignant en grand, on a le geste libre. On revient au vrai rythme de la respiration, du corps.



Dans l’œuvre que vous me présentez, le rythme évoque la danse.

Les poissons dansent dans un flux d’eau avec des bulles d’air. Et s’ils voient nos ombres arriver, ils vont croire qu’on vient leur donner à manger.



[ Les poissons peints rejoignent ceux du bassin disposés dans le jardin d’Isabelle. Nous sommes en plein Prévert lorsqu’il nous donne le secret de l’œuvre d’art dans « Pour faire le portrait d’un oiseau », à lire ou à relire. Les toiles intitulées « Splash » et « Joie de vivre » foisonnent de poissons, de bactéries.]



Il m’arrive d’être dans le foisonnement, ou d’être minimaliste. Suivant les années, il y a des crus, des séries. Ici, (Isabelle montre un tableau), l’œuvre s’appelle « Redonner ». Mes personnages totems redonnent la liberté à l’eau et aux poissons. Et puis il y a partout des collages. Toujours le travail de la matière, du papier que je repeins, parfois des bouts de journaux, ces papiers qui au fil du temps portent la pensée de l’homme. C’est aussi l’idée de rythme, de trouver l’équilibre dans le déséquilibre. La vie est toujours dans le mouvement, l’eau qui la symbolise est un matériau déroutant, liquide, solide, gazeux, que je représente ici sous la forme d’éclaboussures, de déséquilibre lié au vivant. Lorsque vous marchez, l’équilibre et le déséquilibre s’enchaînent. La stabilité, c’est la mort.



Peindre sur des toiles de grand format mais qui peuvent se rouler rejoint cette notion de mouvement. Une dame m’a acheté l’une de ces toiles qu’elle a roulée dans un sac de voyage pour repartir chez elle.