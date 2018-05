Interview à l'occasion du 11ème Festival de Théâtre Amateur des Escholiers

La 11° édition du Festival de Théâtre Amateur des Escholiers se tient à Annecy du 9 au 13 mai 2018 . Être amateur, c’est aimer, être passionné.

Faire du théâtre est une passion. On est tous passionnés par ce qu’on fait, et on donne beaucoup de notre temps. On répète deux fois par semaine. Les Escholiers sont ouverts à tout le monde mais on nous demande d’être présents les mardis et vendredis pour les répétitions.



C’est prenant ; qu’est-ce qui vous motive, qui justifie cet investissement personnel ?

Nelly_ Je suis entrée dans la troupe il y a onze ans. J’ai toujours fait un peu de théâtre avec mes élèves lorsque j’étais enseignante. Je connaissais quelqu’un qui faisait partie de la troupe dont j’ai vu une pièce que j’ai adorée. On sentait une osmose entre ces gens, une générosité, des liens forts. Une ambiance détendue et un résultat sur scène qui faisait penser à « Au théâtre ce soir. » On m’a reçue aux Escholiers et j’ai eu la chance inouïe de jouer le rôle principal dans « Les femmes savantes » dans la foulée.

Chaque année, nous jouons une nouvelle pièce. Policière en ce moment, mais il peut s’agir d’un classique, d’Eric Emmanuel Schmitt, Feydeau…



On retrouve cette variété dans le programme du Festival, du Goldoni, L’Etranger de Camus, Israël Horovitz, des créations, des écritures collectives…

Le festival est ouvert à tous les genres. Cette année nous avons reçu quarante candidatures pour une sélection de 15 spectacles, ce qui représente un nombre important d’heures de visionnage et de discussion.