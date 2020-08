Georges Sprungli, peintre et homme de passion

Une charmante maison nous accueille à Veyrier. Elle semble avoir été conçue pour l’activité de peintre. George nous reçoit dans la salle de cours aux murs tapissés de tableaux.



On y voit des influences, bien sûr. Modigliani, Cézanne et Matisse de qui j’avais vu des rétrospectives à Paris ou ailleurs.



Vous êtes musicien aussi. On sent un rythme dans votre travail.

Quand on est vraiment impliqué, c’est toute une aventure qui se propose, qui va se déployer. Composer une peinture sur une surface, c’est déjà décorer celle-ci. Pour moi portraitiste, ça veut dire que le portrait doit être agréable à regarder, sans qu’il soit une photo, mais que de loin aussi on reconnaisse le sujet. Avant tout, le portrait doit être décoratif.

Je ne dois jamais oublier l’importance de la composition, le jeu de rythmes, de couleurs, de contrastes, une forme d’originalité -qui ne peut être que la mienne-. J’y ajoute parfois d’autres choses que j’ai expérimentées après avoir bien fréquenté les musées, comme juxtaposer des couleurs criardes, un peu vulgaires à des couleurs recherchées. Idem pour les formes. Il faut chambouler un peu les compositions traditionnelles. On est vraiment partie prenante dans cette recherche, on est impliqué, envahi, parfois submergé par cette passion.



C’est une véritable aventure. Elle est belle quand on la joue vraiment, quand on la prend à bras-le-corps. Cette passion dont vous êtes témoin m’a envahi, elle est ma vie. Malgré les doutes, les difficultés, c’est un bonheur quand on arrive à accomplir une petite partie de ce qu’on veut, de ce qu’on imagine.



Il y a une distance entre l’intention et la réalisation ?

Toujours.