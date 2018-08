Gaël Monfils de passage aux Petits Princes d’Annecy

On remarque qu’au fil des années les gestes des jeunes joueurs sont de plus en plus maîtrisés. Les gestes d’agacement ou les poings serrés ont tendance à disparaître des courts.

Ce mardi 31 juillet, une agréable surprise : Gaël Monfils vient poser sa haute silhouette au bord d’un court. Cyril Duret, Président d’Annecy Tennis, lui souhaite la bienvenue et la discussion s’engage.



Cyril Duret_ J’étais venu te voir jouer il y a deux ans, à l’US Open. Tu avais fait un plongeon et tu t’étais blessé.

Au premier tour, et j’ai pris l’horloge. Contre Gilles Müller.



Tu joues en ce moment ?

Je m’entraîne, je pars la semaine prochaine à Cincinnati.



Tu viens voir jouer ta demi-sœur.

Oui, elle a treize ans.



Tu as un frère qui joue aussi ?

Il est moins quatre.



Move-On : C’est votre demi-sœur mais elle ne joue pas qu’à moitié.( Elle vient de remporter son match 6/1,6/1). Quel regard vous portez, à votre âge, sur les petits jeunes ?

Ça fait plaisir de voir qu’ils se donnent à fond. Même si on était déjà très pointus à mon époque, je les trouve encore plus professionnels ; ils sont professionnalisés beaucoup plus tôt.



Vous étiez passé par les Petits Princes vous aussi ?

J’y ai participé avec deux ans d’avance, en 98. Ça laisse des souvenirs.



Vous venez supporter votre demi-sœur, dans un esprit d’équipe, de famille ?

Elle est tout simplement ma sœur et je ne la vois jamais. J’habite à côté, c’est l’occasion de la voir et de prendre un peu de temps. Je ne suis pas là pour le tennis, mais pour elle.