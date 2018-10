Frédéric Beigbeder, rider de la sémantique

Rencontre à « Anneçaï » avec Frédéric Beigbeder qui donnait une conférence de paresse, dandysme oblige, avec suite dans les idées ainsi que suite à l’Impérial Palace dans laquelle il reçoit, accompagné de Gaylord Pedretti qui précise que la présence de Frédéric permet de casser les codes et d’étonner.



FB_ Je suis épaté, je suis étonné par ce qui se passe à Annecy. En tant que snow boarder de la littérature je me sens chez moi ici. On n’arrête pas de faire des high five avec les habitants. Ils ont l’air souriant et je suis franchement épaté par le travail de Gaylord depuis neuf ans. Tu m’as dit que l’année prochaine le lac serait une patinoire ? Je suis toujours dans les endroits à la mode, c’est pour ça que je suis là. Ce n’est pas forcément bon signe, ça signifie qu’il va y avoir beaucoup de Parisiens, beaucoup de snobs qui vont débarquer.



_ Gaylord. On a l’habitude de voir des champions débarquer à Annecy, maintenant, il y a des prix littéraires.

FB_ J’ai eu des médailles, mais pas olympiques. Mon principal sport ce soir va être de boire au bar de l’Impérial Palace.



Frédéric, vous appréciez Huysmans, des Esseintes , le baron Charlus de Proust, donc une dimension décadente. « Décader », c’est tomber, et les skieurs vous rejoignent puisqu’ils descendent pour remonter en une forme de petite mort jouissive.

C’est très joli, ça .Je pensais plus à Saint François de Sales en arrivant à Annecy. L’auteur de « L’introduction à la vie dévote » était évêque d’Annecy, il est enterré à la basilique de La Visitation. Par rapport à « La vie dévote », ce soir, c’est une soirée un peu décalée. Mais on arrivera peut-être à une certaine heure vers la sainteté, je l’espère. A voir la nature qui nous entoure, il faut rendre hommage au créateur. Gaylord est partout, juste au-dessus, il y a Dieu.



Et vous ?

Moi, je suis dans la suite 302.



On connaît votre passion pour la glisse intime. D’où vient votre intérêt pour les sports de glisse ?

Je peux dire des banalités, que depuis mon enfance je connais la montagne, je suis skieur comme beaucoup de gens, mais pour reprendre la métaphore de tout à l’heure, on peut trouver des liens entre l’effort de l’écrivain qui doit gravir la montagne de l’inspiration ; celui qui a tout inventé, c’est Sisyphe qui monte son rocher en haut de la montagne et redescend, et recommence le lendemain…



Il n’avait ni forfait, ni tire-fesse…

C’était plus compliqué à l’époque, mais la plupart des films qu’on voit au High Five ont été réalisés par des gens qui vont dans des endroits où il n’y a pas de téléphérique. Il y en a quand même qui se font déposer en hélico, et certains qui se contentent de voler. Ce sont des Sisyphe modernes. J’aime beaucoup ce que dit Camus « Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Ce n’est pas forcément l’enfer, de chercher à se surpasser. C’est peut-être, au contraire, le secret du bonheur.

On peut critiquer les sports extrêmes, en disant que c’est absurde, que c’est dangereux, que c’est du spectacle, mais ces gens sont des passionnés et c’est ce qui donne un sens à leur existence et à l’existence de ceux qui viennent ici plus nombreux chaque année. Tout comme un skieur qui laisse sa trace sur une pente vierge, l’écrivain est éphémère. Il en a la conscience. On s’imagine qu’on va laisser une trace et il faut recommencer quelques mois après.



Je suis désolé, je n’ai pas mis de casquette (regard vers Gaylord). Je suis chevelu et barbu, je peux avoir un look de snowboarder…mais il manque la casquette pour être crédible. Un vieux snowboarder sur le retour.

Je pensais qu’il y aurait des questions de pro. Est-ce que je préfère les backflip ou les slide, mais je vois que vous n’y connaissez rien du tout.