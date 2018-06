Fête du livre : La fête de la fantaisie, de la poésie, de la gastronomie avec un grain de folie

Jean-Baptiste Harang, le but de notre entretien est de recueillir votre avis sur le pâté en croûte de Jean Sulpice, et accessoirement d’avoir votre avis sur les événements de mai 68 puisque vous avez écrit « Jours de mai ».

Parfait. Sur le pâté en croûte, ma mémoire est fraîche, sur mai 68 ça va être un peu plus compliqué. Je l’ai apprécié hier, j’ai entendu des gens le critiquer, mal, et je me suis fâché.



Les gens n’ont plus l’habitude des préparations peu salées, sans ajouts divers.

Avec le pâté de Jean Sulpice il y a de la gelée, des épices, des petits champignons, c’était parfait. Si je ne reviens pas pour les livres, ce sera pour le pâté en croûte.



Qui fait penser au bœuf en gelée chez Proust, métaphore de l’œuvre d’art dans laquelle chaque ingrédient garde son goût pour participer à un ensemble lié par la gelée.

Je ne connaissais pas ce Proust, mais ça me va.



Votre livre sur mai 68 fait voyager. Vous avez écrit pour Libération une chronique au jour le jour trente ans après , et vous en faites un livre vingt ans plus tard. En le lisant , on voyage de 98 à 68, de 2018 à 98 et à 68… C’est un véritable voyage qui ouvre sur plusieurs lectures. Vous écrivez qu’il y avait 2% de chômeurs.

Oui, chaque jour j’écrivais une chronique pour Libération, qui correspondait au même jour mais en mai 68. Les documentalistes du journal me préparaient une pile de documents avec lesquels j’écrivais une revue de presse au jour le jour. Un patchwork avec des trucs qui me semblaient rigolos, tout en racontant le fond de l’histoire.

J’ai eu l’occasion de parler de ce livre avec une jeune historienne très savante, Ludivine Bantigny qui me disait, et ça a été repris dans une chronique du Monde par Thomas Piketti, qu’il y avait effectivement très peu de chômeurs en 68, mais que le chômage augmentait régulièrement depuis une dizaine de mois.

J’avais 19 ans à l’époque, on était sans angoisse pour le boulot. On savait qu’on trouverait du travail même sans diplôme ni qualification. Des jobs d’étudiant, on en trouvait du jour au lendemain. J’avais passé mon permis à 18 ans et je faisais partie d’une association nommée « Les chauffeurs sans voiture » située rue d’Assas. Un nommé Paul Alain Leclerc en faisait aussi partie, qui quelques mois plus tard jouait dans Starmania sous le nom de Julien Clerc. On travaillait à la journée, à la semaine ou au mois comme chauffeurs et j’avais du boulot tous les jours.



On a l’impression qu’on redécouvre aujourd’hui plus ou moins maladroitement des choses qui existaient naturellement autrefois, comme créer du lien.

Les liens existaient, oui, mais ce n’était pas du lien électronique.



Votre manière d’écrire, nerveuse, ramassée, avec des zeugmas… Fait penser à Félix Fénéon.

Il y a de ça, comme des petites brèves juxtaposées. Je pars des citations réelles des journaux de l’époque, que je réécris. La façon de les coudre ensemble fait penser à des coqs- à-l’âne. J’ai d’ailleurs publié un livre qui s’appelle « Du coq à l’âne ».



Et personnellement, que pensez-vous de mai 68 ?

S’il n’y avait pas eu les circonstances de ce livre, je ne me serais pas posé la question. J’ai eu une conversation il y a quelques mois avec Dany Cohn Bendit et j’ai eu l’impression qu’on était des vieillards. Je suis un enfant de 68 puisque j’ai fait ma carrière professionnelle à Libération, lui est à la fois un parent et un enfant de 68, c’était un garçon fascinant. Maintenant il a fait un film avec Romain Goupil (soupir), j’ai l’impression que… Je ne sais pas si ça a été gardé, mais j’avais mis en exergue du livre « Nous avons fait mai 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus ».