Festival Jazz de Clermont-en-Genevois 2019, un véritable melting potes !

Discussion deux jours plus tard avec Pascal Derathé qui a créé Jazz-Rhone-Alpes.com. Sous les cerisiers qui tiennent lieu d’avant-scène au château, nous évoquons toutes les relations possibles entre le jazz et d’autres disciplines. Pendant ce temps, Don Menza et ses musiciens font les balances pour ce soir.



Pascal Derathé : Oui, bien sûr, il y a des liens entre le jazz et la dance, entre le jazz et la bonne cuisine : c’est simplement la vie, le fait d’apprécier les bonnes choses. Il y a la malbouffe comme il y a la malmusique. Il n’est pas question d’élitisme mais d’apprécier les belles choses. Quand on a la chance de pouvoir y accéder, on savoure.



Comme dans beaucoup de disciplines, il faut une très grande maîtrise technique pour pouvoir être soi-même, improviser et être libre.

C’est le cas des musiciens mais pas des auditeurs que nous sommes ; par contre on se fait l’oreille. Il y a vingt ans, je n’aurais pas écouté la musique que j’apprécie aujourd’hui. Pour apprécier le free, il faut s’être fait l’oreille, ce qui permet d’apprécier toutes les différences et toutes les subtilités. Tu ne peux pas passer d’un Mac Do à un trois étoiles comme ça.



Apparemment Joe Star vient de le faire sur les rives du Lac d’Annecy… d’un deux étoiles à un fast food. Dans l’autre sens…

Je suis plutôt dans une quête d’élévation que de descente (rires). Et d’ouverture aussi. On dit que le jazz est la musique de la Nouvelle Orléans, des USA. Il s’y est nourri, bien sûr. Les racines du jazz viennent de la musique afro américaine, de la révolte des esclaves, des champs de coton… mais le jazz s’est aussi enrichi de l’Europe, de l’Europe de l’est, de l’Afrique, de l’Asie. C’est un joyeux melting pot et « Dieu y retrouve les siens ! »



On retrouve cette ouverture dans le fait que le mot jazz n’a pas d’étymologie certaine. Il renvoie au rythme, au sexe…

Au bordel. C’est probablement un mot d’argot dont l’origine n’a pas vraiment d’importance.