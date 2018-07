Festival « Jazz au Château » de Clermont 24/25/26 août 2018.

C’est un petit Festival qui ne peut accueillir que 400/500 personnes chaque soir dans ce magnifique château Renaissance de Clermont en Genevois, d’où cette ambiance particulière.Le Conseil Général nous prête le château depuis 1999.Nous avons commencé avec une toute petite scène. Nous allions chercher des parasols à l’auberge d’en face quand il pleuvait. C’était très artisanal mais nous avions déjà des stars comme Bruce Forman, Rhoda Scott.Vous savez, au Château de Clermont il y a une cuisine. Le lieu est magique. Il s’y passe plein de trucs. Tous les musiciens viennent se reposer, boire un coup, se confier, ce qui crée des relations vraies qui permettent de mieux les connaître. Finalement la cuisine est le quartier général !La plupart sont là.Nous sommes très soudés.Nous avons trois chanteuses. Honneur aux femmes ! Sinon nous avons toujours les mêmes partenaires adorables auxquels est venu s’ajouter depuis deux ans un mécène, la Compagnie Nationale du Rhône. Nous recevons une aide du département et le groupe Provencia participe à la soirée VIP. Pour revenir à la programmation, je suis très heureuse de la venue de Fred Hersch(« homme de l’année »Jazz News 2017) qui est un merveilleux pianiste. Du nectar !Au départ ma très grande amie Peggy Bosson et moi avions envie de créer un jazz club. Nous avons organisé une soirée jazz au Prieuré de Talloires avec des amis New Yorkais. En 98. Les gens qui ont assisté à cette soirée avaient envie, eux aussi, de créer un jazz club ; c’est parti comme ça. Hop ! Peggy, Pierre Brémant qui était Président et d’autres. Peggy n’est plus là et me manque beaucoup. Avec elle je faisais tous les festivals de France et nous allions aussi à New York et nous ramenions les musiciens…Exactement. Finalement l’esprit du Festival est une équipe, une amitié et une passion.