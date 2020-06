Fashion week 2020 : vers une mode virtuelle ?

Fashion Week 2.0 ? Comme tous les printemps, les semaines de la mode s’organisent. Les organismes de la haute couture font face à de nouvelles contraintes liées à la distanciation sociale. Les capitales de la mode que sont Milan, Londres et Paris décident de ne pas annuler les festivités. La fashion week devient virtuelle. Depuis 15 ans, l’univers de la haute couture et de la mode adopte quelques évolutions dans sa manière de diffuser. Live, direct, casque de réalité virtuelle : il existe désormais plus d’une façon d’assister à un défilé et de contempler les pièces des prochaines saisons.



« Paris fashion week online »



Une Paris Fashion week online. Voilà ce que déclare vouloir mettre en place la Fédération de la Haute Couture et de la mode. Dans un communiqué de presse, l’organisme annonce que la Fashion Week masculine, qui avait été annulée le 27 mars, aura tout de même lieu. L'événement devient numérique. Plutôt que d’y assister assis au-devant de la scène, les spectateurs pourront admirer les collections Printemps/Été 2021 sur leurs écrans. Une plateforme est mise en place et l’ensemble est relayé sur les principaux réseaux de diffusion mondiaux. Chaque maison de couture exposera son travail à travers un film ou une vidéo. L’évènement se déroulera du 9 au 13 juillet, au lieu du 23 au 28 juin. La semaine du prêt-à-porter programmée à Paris et celle de la haute couture du 5 au 9 juillet ont été annulées.



Milan : la fashion week sur les écrans



À Milan, la Fashion Week aussi sera virtuelle. Dans un communiqué de presse, la Chambre nationale de la mode italienne (CNMI) annonce apporter une « réponse concrète » à la crise du coronavirus. Les collections masculines printemps/été 2021 et les précollections masculines et féminines printemps/été 2021 y seront présentées à travers une plateforme numérique et divers réseaux sociaux. La CNMI déclare : « Le calendrier sera aussi enrichi d’autres contenus », par exemple des « leçons magistrales en live streaming de grandes figures du monde de la mode », ou encore des photos, vidéos, interviews et backstages des moments de création. L’événement se tiendra du 14 au 17 juillet.