Evondine ou l’invention de la poésie

-Qu’est ce que tu fais ici, ma fille ?

- Evondine, tu sais que la pleine lune est néfaste aux jeunes filles et que les esprits mauvais ...

- Je le sais, Chaman. Mais ce n’est pas à cela que je pense.

- Penser, penser ! Je me demande si cela est bien décent. Bon, enfin, à quoi penses- tu ?

- Chaman, si nous sommes différents des animaux, c’est que nous possédons le langage ?

- C’est possible. Admettons. Et alors ?

- À quoi sert le langage ?

- Eh bien, il sert à dire, à raconter, parfois à expliquer, rarement à commenter ou à argumenter. Et surtout pas à contredire, ce serait très dangereux.

- Donc, selon vous, le langage est un outil.

- Absolument. Tu lui vois une autre utilité ?

- Oui. Je voudrais qu’il soit un art.

- Un art ! Je vois ce que tu veux dire. Comme l’Homo-Stylet qui dessine n’importe quoi sur du bois ou sur des os. CommeFlutabek qui dans ses roseaux percés de trous, essaie d’imiter le chant des oiseaux.

- Oui, Chaman. Un art et aussi un plaisir. Regardez bien mes yeux. Que pouvez-vous en dire ?

- Ils sont bleus.

- Non, Chaman. Ils sont les perles pures qui font pâlir l’azur.

- Je ne comprends pas.

- Bien sûr, vous ne comprenez pas. Et dans des millénaires on ne comprendra toujours pas ce qu’est la poésie.

- La poésie ?

- Oui, Chaman. Un esprit qui ne vous parle pas et auquel vous ne savez pas parler.

- Et pourquoi cet esprit m’échapperait-il ?

- Parce que vous n’êtes pas une femme.

Assise à l’extrémité de la plateforme de bois qui supportait le village lacustre, Evondine se laissait aller à sa rêverie. Car, six mille ans avant notre ère, les jeunes filles savaient rêver. La pleine lune se levait et dessinait sur la surface du lac un long trait de lumière qu’Evondine recevait comme un message à elle seule adressé.En fait, elle ne rêvait pas, elle réfléchissait. En effet, en ces temps lointains, les jeunes filles étaient déjà aptes à réfléchir.Elle pensait à cet ancêtre, perdu dans les millénaires qui, du fond de sa caverne, avait inventé le langage. Elle le vénérait comme une divinité. Evondine aimait parler, entendre parler. Elle avait soif de conversation. Elle aurait voulu…Elle ne se retourna pas. Elle avait reconnu la voix cassée du vieux chaman. Elle n’aimait pas ce bonhomme autoritaire qui, de manière occulte, entendait " les Esprits " et savait leur parler.Dans un craquement de ses vieilles jointures, il s’accroupit à côté d’elle.Le chaman se releva dans un nouveau craquement d’os.