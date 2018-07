Eurovet / Sportair / Like That, le nouveau triangle gagnant

Demandez aux gens ce qui caractérise le territoire de Savoie. Presque tous vous répondront « Les montagnes, le Mont Blanc ».Et ce qui forge le caractère du Savoyard ? « La pente, qu’il escalade ».Tout le monde remarque les évidences, les structures imposantes. Mais à quoi servent les montagnes sinon à permettre le mouvement sous toutes ses formes et à développer l’ingéniosité humaine ? Les passages par les cols, la glisse sur neige, sur l’eau, dans les airs, l’escalade, le ski, le surf, le parapente, le ski nautique… Eurovet est la montagne, le numéro un mondial de la lingerie et du balnéaire à Paris, New-York, Las Vegas… le numéro un national de l’événementiel pour les sports outdoor grâce à Sportair , filiale installée à Annecy.Eurovet s’appuie sur deux actionnaires, la Fédération française de la Maille, de la lingerie et du balnéaire ainsi que Comexposium, 3° organisateur mondial de salons professionnels et grand public.Voici pour la montagne !Et que croyez-vous qu’il arriva ? Pourtant très dynamique, la montagne éprouva des démangeaisons en matière de créativité, de mouvements tous azimuts et de réactivité extrême afin de toucher à la fois les marques, les professionnels et les consommateurs.Déjà très haute, la montagne éprouva le besoin d’élargir encore son horizon au-delà des fameux 360 degrés ; c’est pourquoi elle favorisa l’union pour le meilleur de Sportair et de Like That Sportair était dirigée par Mathieu Kurtz, Like That par Gaylord Pedretti . Celui-ci devient directeur général de la nouvelle structure et Mathieu Kurtz directeur adjoint. Ils unissent leur expérience, leurs compétences et leur réactivité afin de mieux répondre à un marché en pleine évolution. Défi qui ne devrait pas leur déplaire et qui permettra d’accélérer encore le mouvement de salon en salon, de La Clusaz à Las Vegas, de Sport-Achat ou de Bikexpo au Japon avec le Kumi Yama…Avec ce rapprochement , il est certain que le mouvement va devenir ascensionnel et que la banale définition du triangle va en prendre un coup parce que le total est supérieur à la somme des parties et qu’il est toujours amusant de discuter les certitudes… même celles des mathématiques.