Coach et autodidactisme

Il arrive parfois que le coach prenne la mouche ; on ne peut pas pour autant le qualifier de tapette à mouche.

« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche ».

« Notre erreur est d'avoir probablement été trop intelligents, trop subtils... » a pu reconnaître un Gilles à ne pas confondre avec un autre Gille, personnage de carnaval.

Eh oui, le mot anglaisvient du mot français, qui signifie voiture. En sport, on a un coach ; dans la vie de tous les jours on recourt de plus en plus à un coach : on parle de coaching. Mais ce coach dont le rôle est de guider et de motiver n’a-t-il pas, de temps à autre, besoin d’un aiguillon ? D’où l’expression « la mouche du coach ». Notre ami La Fontaine était bien un précurseur en matière de management.Nous avons donc tous besoin d’un coach. Le plus simple est d’être le vôtre. Ne faites aucun complexe, vous y arriverez très bien, coach, gourou, mentor, conseiller, entraîneur… le choix est vaste.Soyez modestement ambitieux. Recrutez-vous vous-même, ayez confiance en vous. Et soyez quand il le faut votre propre mouche du coach.Jean-François Revel prétendait que les bons professeurs forment des élèves autodidactes.Être autodidacte de sa propre vie, penser comme Pierre SoulagesÉchapper à la prédestination, inventer sa vie sans vouloir la restreindre à ce qui est évaluable contre monnaie, succès construit…Ne pas se contenter d’acheter des points pour sa retraite comme on gagnait autrefois des bons points à l’école, infantilisation permanente qui apparaît dans le mot « pédagogie ».Rappelons que la pédagogie s’adresse aux enfants et qu’il existe un autre mot concernant les adultes.Alors que d’aucuns dénoncent l’assistanat dont bénéficierait une partie de la population, certains élus sont mis en examen pour profusion confuse d’assistanat !