China Moses, une licorne avec les pieds sur terre

Les spectacles et la musique vivants, en direct, ne sont pas reçus de la même manière qu’un enregistrement.

Oui, et pourtant je suis très fan des albums live mais, oui, rien ne remplace le fait de sortir et d’aller voir un concert. On est émerveillé qu’il y ait autant de festivals de jazz, aux fins fonds de la Pologne ou ailleurs. Parfois on atterrit et il y a ensuite trois heures de voiture, alors on se demande où on va .On se retrouve avec cinq mille personnes et on se demande d’où elles viennent.



La musique est ma religion et c’est la religion de beaucoup de personnes aussi. C’est une chouette religion parce qu’il n’y a pas vraiment de règles. Ce n’est pas violent ; on peut avoir des débats pour savoir qui sont nos saints de la musique. Pour moi, c’est Mahalia Jackson, que j’implore avant les concerts « Donne-moi la puissance de ton chant et de ton humour ! »



On revient au fait qu’il y a la technique, l’expérience mais aussi un truc en plus, l’inspiration, le spirituel…

Exactement. C’est pour ça que je remercie mes parents On me demande parfois qui j’aimerais remercier pour ma carrière, mais la liste est tellement longue. Il faut remercier l’univers, on n’est que poussière d’étoiles… Je dois quand même reconnaître que j’ai appris à devenir professionnelle. Avant j’étais vraiment free style et j’ai fini par accepter l’idée que la musique est mon métier.



En se disant que c’est un métier, on a peut-être peur que ça tue la créativité.

Exactement, mais ne partie de ce que je fais paye mon loyer. Je suis une artiste indépendante, j’ai produit mes trois derniers albums, j’investis sur moi-même. Les concerts payent le loyer, les albums permettent de refaire un disque.



Le public a l’impression que les artistes sont des gens à part, ils ne voient que le côté magique.

Non, on n’est pas des licornes, même si dans ma tête je suis une fabuleuse licorne…avec les pieds sur terre. Il faut se dire que pour devenir musicien, il faut dix à quinze ans de discipline dans les pattes.



Comme les cuisiniers Japonais pour maîtriser les couteaux.

Ou un médecin. Pour certaines professions, il faut dix années d’études après le lycée ; c’est pareil pour les musiciens.



Et quand on veut être artiste, on l’est dans l’âme, mais on n’est jamais sûr d’y arriver professionnellement. Il n’y a pas de diplôme.

Non, rien. On vit avec. Pas de diplôme, pas de garantie, des choses qui ne dépendent pas de nous. Dans n’importe quel domaine de l’art, il faut vivre sans savoir d’où viendra ton prochain chèque. Et en même temps, le monde évolue et on apprend de plus en plus à vivre différemment, sans CDI. On évolue de plus en plus sur des plans professionnels différents, toutes générations confondues .Les bénévoles dans les festivals, par exemple, certains sont à la retraite, mais certains prennent des congés, ont d’autres boulots…Tout se décloisonne. Tout le monde va apprendre à être artiste (grand sourire !).